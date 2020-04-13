Простий рецепт італійської Паски від Юліка
Напередодні Великодня Юлік поділився рецептом італійської Паски.
Юлік запевнив, що рецепт є дуже простим, втілити його у життя зможе кожна господиня або ж господар. Сама текстура Паски схожа на «Панетонне» (традиційна італійська Паска), яку пробував чи не кожен українець.
Інгредієнти
- Борошно - 450 гр.
- Молоко - 50 гр.
- Вода - 80 гр.
- Дріжджі - 25 гр.
- Яйця - 2 шт.
- Масло - 80 гр.
- Сіль - 5 гр.
- Цукор - 100 гр.
- Ванільний цукор - 1 пакетик
- Цедра апельсину - до 50 гр.
- Екстракт апельсину - 2 ст. л.
- Цукати, родзинки - за смаком
Спосіб приготування
1. У посудину заливаємо заздалегідь підігріте молоко та воду, розчиняємо у ній дріжді та ретельно перемішуємо. Туди ж насипаємо звичайний та ванільний цукор.
2. Вбиваємо два яйця, апельсиновий екстракт перемішуємо та всипаємо борошно! Додаємо сіль та масло і продовжуємо змішувати, приблизно 15-20 хв.
4. Продовжуємо замішувати наше тісто ще впродовж 20 хвинин. Тісто готове - ставимо його у темне, тепле місце на годину.
5. Після чого нам варто розкласти його по формочкам та дати постояти ще одну годину.
6. Сформовані Паски потрібно довершити помазкою, яка слугуватиме тією родзинкою і надасть Вашому виробу скоринки та гарного вигляду.
Інгредієнти для помазки
- Яєчний білок - 1 шт.
- Цукор - 5 ст.л.
- Цедра апельсину - за смаком
- Апельсиновий екстракт - 1 ч.л.
Отриману масу потрібно збити у блендері до кремової текстури. Випікати «Коломбу» за температури 180 градусів - 35-45 хвилин!
Ось такий смачний та водночас простий рецпт від зірки, шкода, що аромат та смак неможливо передати крізь призму камери!