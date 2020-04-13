Простий рецепт італійської Паски від Юліка

Эксклюзив 13 апреля 2020 18:15 Юлия Крутиева
Простий рецепт італійської Паски від Юліка
Простий рецепт італійської Паски від Юліка
пресс-служба

Напередодні Великодня Юлік поділився рецептом італійської Паски.

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У своєму Instagram-акаунті шоумен Юлік виклав детальний відеорецепт з приготування італійської Паски або ж так званої «Коломби»! 

Юлік запевнив, що рецепт є дуже простим, втілити його у життя зможе кожна господиня або ж господар. Сама текстура Паски схожа на «Панетонне» (традиційна італійська Паска), яку пробував чи не кожен українець.

Інгредієнти

  • Борошно - 450 гр.
  • Молоко - 50 гр. 
  • Вода - 80 гр.
  • Дріжджі - 25 гр.
  • Яйця - 2 шт.
  • Масло - 80 гр.
  • Сіль - 5 гр.
  • Цукор - 100 гр.
  • Ванільний цукор - 1 пакетик
  • Цедра апельсину - до 50 гр.
  • Екстракт апельсину - 2 ст. л.
  • Цукати, родзинки - за смаком

Спосіб приготування

1. У посудину заливаємо заздалегідь підігріте молоко та воду, розчиняємо у ній дріжді та ретельно перемішуємо. Туди ж насипаємо звичайний та ванільний цукор.

2. Вбиваємо два яйця, апельсиновий екстракт перемішуємо та всипаємо борошно! Додаємо сіль та масло і продовжуємо змішувати, приблизно 15-20 хв.

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3. Опісля варто додати цедру апельсину, цукати, родзинки або те, що Ви забажаєте.

4. Продовжуємо замішувати наше тісто ще впродовж 20 хвинин. Тісто готове - ставимо його у темне, тепле місце на годину.

5. Після чого нам варто розкласти його по формочкам та дати постояти ще одну годину.

6. Сформовані Паски потрібно довершити помазкою, яка слугуватиме тією родзинкою і надасть Вашому виробу скоринки та гарного вигляду.

Інгредієнти для помазки

  • Яєчний білок - 1 шт.
  • Цукор - 5 ст.л. 
  • Цедра апельсину - за смаком
  • Апельсиновий екстракт - 1 ч.л.

Отриману масу потрібно збити у блендері до кремової текстури. Випікати «Коломбу» за температури 180 градусів - 35-45 хвилин! 

Ось такий смачний та водночас простий рецпт від зірки, шкода, що аромат та смак неможливо передати крізь призму камери!  

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