Простий рецепт італійської Паски від Юліка

Напередодні Великодня Юлік поділився рецептом італійської Паски.

У своєму Instagram-акаунті шоумен Юлік виклав детальний відеорецепт з приготування італійської Паски або ж так званої «Коломби»!

Юлік запевнив, що рецепт є дуже простим, втілити його у життя зможе кожна господиня або ж господар. Сама текстура Паски схожа на «Панетонне» (традиційна італійська Паска), яку пробував чи не кожен українець.

Інгредієнти

Борошно - 450 гр.

Молоко - 50 гр.

Вода - 80 гр.

Дріжджі - 25 гр.

Яйця - 2 шт.

Масло - 80 гр.

Сіль - 5 гр.

Цукор - 100 гр.

Ванільний цукор - 1 пакетик

Цедра апельсину - до 50 гр.

Екстракт апельсину - 2 ст. л.

Цукати, родзинки - за смаком

Спосіб приготування

1. У посудину заливаємо заздалегідь підігріте молоко та воду, розчиняємо у ній дріжді та ретельно перемішуємо. Туди ж насипаємо звичайний та ванільний цукор.

2. Вбиваємо два яйця, апельсиновий екстракт перемішуємо та всипаємо борошно! Додаємо сіль та масло і продовжуємо змішувати, приблизно 15-20 хв.

3. Опісля варто додати цедру апельсину, цукати, родзинки або те, що Ви забажаєте.

4. Продовжуємо замішувати наше тісто ще впродовж 20 хвинин. Тісто готове - ставимо його у темне, тепле місце на годину.

5. Після чого нам варто розкласти його по формочкам та дати постояти ще одну годину.

6. Сформовані Паски потрібно довершити помазкою, яка слугуватиме тією родзинкою і надасть Вашому виробу скоринки та гарного вигляду.

Інгредієнти для помазки

Яєчний білок - 1 шт.

Цукор - 5 ст.л.

Цедра апельсину - за смаком

Апельсиновий екстракт - 1 ч.л.

Отриману масу потрібно збити у блендері до кремової текстури. Випікати «Коломбу» за температури 180 градусів - 35-45 хвилин!

Ось такий смачний та водночас простий рецпт від зірки, шкода, що аромат та смак неможливо передати крізь призму камери!