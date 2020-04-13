Пасха 2020: Фирменный рецепт итальянской паски "Мона Лиза" от Гены Витера

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. TV.UA продолжает публиковать как обычные, так и звездные рецепты куличей.

Сегодня эксклюзивно с TV.UA фирменным рецептом итальянской паски "Мона Лиза" поделился певец Гена Витер

Вам понадобятся продукты, которые обычно всегда есть в холодильнике. Приготовить ее проще простого, мне этот рецепт дала одна замечательная и красивая женщина, во время моего пребывания в Венеции.

Ингредиенты на паску "Мона Лиза":

240 мл молока;

720 г муки;

120 гр сахара;

120 гр сливочного масла;

25 г свежих дрожжей (или 10 гр сухих);

1 ч. ложка соли;

2 яйца;

3 желтка;

120 гр цукатов;

180 гр изюма;

2 ч. ложки лимонной цедры;

90 гр кедровых орешков;

1 ч. ложка ванильного экстракта (или ванильного сахара).

Итальянская паска "Мона Лиза": как готовить

Готовим опару для итальянской паски — нужно заранее подогреть молоко (оно должно быть слегка теплым, но не горячим). В молоке развести дрожжи, добавив 1 чайную ложку сахара. Дать опаре немного набухнуть.

Растопить сливочное масло и 120 грамм сахара в небольшой кастрюле — важно взять точное количество сахара. Дать маслу остынуть и добавить в молоко с дрожжами, хорошо вымесить массу.

Разбить два яйца в миску, а к ним добавляем еще три желтка, отделенных от белка. Натереть две чайных ложки лимонной цедры. Затем смешать цедру с изюмом, цукатами, орехами и добавить 1 чайную ложку муки.

Добавить к опаре яйца, перемешать. Затем просеять туда половину муки и соль, перемешать. Засыпать туда все сухофрукты с орехами, добавить ванильный экстракт и перемешать.

Самый ответственный момент приготовления итальянской паски— добавить муку небольшими порциями, а затем начать вымешивать тесто. Это займет не меньше 10 минут. Тесто не должно липнуть к рукам, если нужно, добавить еще муки.

Смазать глубокую миску растительным маслом, положить туда тесто, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 2 часа, чтобы тесто поднялось.

Смазать маслом формы для выпекания, застелить их пергаментом. Выложить тесто по формам, заполняя их не до конца. Смазать верхушку итальянской паски маслом и оставить на 30 минут.

Поставить формы с тестом в духовку, разогретую на 180 градусов, на 40-45 минут. Проверить готовность итальянского кулича с помощью зубочистки. И вуаля, "Мона Лиза" готова!