Пасха 2020: Фирменный рецепт итальянской паски "Мона Лиза" от Гены Витера

13 апреля 2020 12:45 Александр Кива
Пасха 2020: Фирменный рецепт итальянской паски
Фирменный рецепт итальянской паски "Мона Лиза" от Гены Витера
пресс-служба

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. TV.UA продолжает публиковать как обычные, так и звездные рецепты куличей.

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Сегодня эксклюзивно с TV.UA фирменным рецептом итальянской паски "Мона Лиза" поделился певец Гена Витер.

Вам понадобятся продукты, которые обычно всегда есть в холодильнике. Приготовить ее проще простого, мне этот рецепт дала одна замечательная и красивая женщина, во время моего пребывания в Венеции.  

Ингредиенты на паску "Мона Лиза":

  • 240 мл молока;
  • 720 г муки;
  • 120 гр сахара;
  • 120 гр сливочного масла;
  • 25 г свежих дрожжей (или 10 гр сухих);
  • 1 ч. ложка соли;
  • 2 яйца;
  • 3 желтка;
  • 120 гр цукатов;
  • 180 гр изюма;
  • 2 ч. ложки лимонной цедры;
  • 90 гр кедровых орешков;
  • 1 ч. ложка ванильного экстракта (или ванильного сахара).

Итальянская паска "Мона Лиза": как готовить

Готовим опару для итальянской паски — нужно заранее подогреть молоко (оно должно быть слегка теплым, но не горячим). В молоке развести дрожжи, добавив 1 чайную ложку сахара. Дать опаре немного набухнуть.

Растопить сливочное масло и 120 грамм сахара в небольшой кастрюле — важно взять точное количество сахара. Дать маслу остынуть и добавить в молоко с дрожжами, хорошо вымесить массу.

Разбить два яйца в миску, а к ним добавляем еще три желтка, отделенных от белка. Натереть две чайных ложки лимонной цедры. Затем смешать цедру с изюмом, цукатами, орехами и добавить 1 чайную ложку муки.

Добавить к опаре яйца, перемешать. Затем просеять туда половину муки и соль, перемешать. Засыпать туда все сухофрукты с орехами, добавить ванильный экстракт и перемешать.

Самый ответственный момент приготовления итальянской паски— добавить муку небольшими порциями, а затем начать вымешивать тесто. Это займет не меньше 10 минут. Тесто не должно липнуть к рукам, если нужно, добавить еще муки.

Смазать глубокую миску растительным маслом, положить туда тесто, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 2 часа, чтобы тесто поднялось.

Смазать маслом формы для выпекания, застелить их пергаментом. Выложить тесто по формам, заполняя их не до конца. Смазать верхушку итальянской паски маслом и оставить на 30 минут.

Поставить формы с тестом в духовку, разогретую на 180 градусов, на 40-45 минут. Проверить готовность итальянского кулича с помощью зубочистки. И вуаля, "Мона Лиза" готова!

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Фирменный рецепт итальянской паски "Мона Лиза" от Гены Витера

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