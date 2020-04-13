Пасха 2020: Фирменный рецепт итальянской паски "Мона Лиза" от Гены Витера
Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. TV.UA продолжает публиковать как обычные, так и звездные рецепты куличей.
Вам понадобятся продукты, которые обычно всегда есть в холодильнике. Приготовить ее проще простого, мне этот рецепт дала одна замечательная и красивая женщина, во время моего пребывания в Венеции.
Ингредиенты на паску "Мона Лиза":
- 240 мл молока;
- 720 г муки;
- 120 гр сахара;
- 120 гр сливочного масла;
- 25 г свежих дрожжей (или 10 гр сухих);
- 1 ч. ложка соли;
- 2 яйца;
- 3 желтка;
- 120 гр цукатов;
- 180 гр изюма;
- 2 ч. ложки лимонной цедры;
- 90 гр кедровых орешков;
- 1 ч. ложка ванильного экстракта (или ванильного сахара).
Итальянская паска "Мона Лиза": как готовить
Готовим опару для итальянской паски — нужно заранее подогреть молоко (оно должно быть слегка теплым, но не горячим). В молоке развести дрожжи, добавив 1 чайную ложку сахара. Дать опаре немного набухнуть.
Растопить сливочное масло и 120 грамм сахара в небольшой кастрюле — важно взять точное количество сахара. Дать маслу остынуть и добавить в молоко с дрожжами, хорошо вымесить массу.
Разбить два яйца в миску, а к ним добавляем еще три желтка, отделенных от белка. Натереть две чайных ложки лимонной цедры. Затем смешать цедру с изюмом, цукатами, орехами и добавить 1 чайную ложку муки.
Добавить к опаре яйца, перемешать. Затем просеять туда половину муки и соль, перемешать. Засыпать туда все сухофрукты с орехами, добавить ванильный экстракт и перемешать.
Самый ответственный момент приготовления итальянской паски— добавить муку небольшими порциями, а затем начать вымешивать тесто. Это займет не меньше 10 минут. Тесто не должно липнуть к рукам, если нужно, добавить еще муки.
Смазать глубокую миску растительным маслом, положить туда тесто, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 2 часа, чтобы тесто поднялось.
Смазать маслом формы для выпекания, застелить их пергаментом. Выложить тесто по формам, заполняя их не до конца. Смазать верхушку итальянской паски маслом и оставить на 30 минут.
Поставить формы с тестом в духовку, разогретую на 180 градусов, на 40-45 минут. Проверить готовность итальянского кулича с помощью зубочистки. И вуаля, "Мона Лиза" готова!