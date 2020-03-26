Украинский певец GENA VITER на период карантина запустил социальный флешмоб
Эксклюзив 26 марта 2020 17:00
Украинский певец GENA VITER
пресс-служба
Карантин в Украине продлили до 24 апреля, но количество заболевших коронавирусом в Украине увеличивается с каждым днем.
GENA VITER призвал помочь с продуктами питания людям, которые сейчас больше всего попадают в зону риска. У этой инициативы также появился хештег #babushkanakarantine.Кроме этого GENA VITER показал в своем Инстаграм, как у него проходит карантин. Артист наводит порядок на приусадебной территории. А также признался, кто больше всего рад его постоянному присутствию:
Друзья, собираясь в магазин, вспомните о соседях – бабушках с вашего подъезда, которые остались на карантине. Соберите и для них пакет с продуктами! Наша забота и внимание им сейчас очень нужны! Присоединяйтесь! Делитесь хештегом #babushkanakarantine в своих постах в соцсетях,– и ваши друзья, близкие увидят ваш пример и поступят также!
Украинский певец GENA VITER / пресс-служба
Украинский певец GENA VITER / пресс-служба
Трое моих любимых ротвейлеров безумно счастливы от того, что их хозяин находится дома. Времени теперь им уделяется по максимуму.
Напомним,