Украинский певец GENA VITER на период карантина запустил социальный флешмоб

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, но количество заболевших коронавирусом в Украине увеличивается с каждым днем.

Исполнитель GENA VITER призвал помочь с продуктами питания людям, которые сейчас больше всего попадают в зону риска. У этой инициативы также появился хештег #babushkanakarantine.

Друзья, собираясь в магазин, вспомните о соседях – бабушках с вашего подъезда, которые остались на карантине. Соберите и для них пакет с продуктами! Наша забота и внимание им сейчас очень нужны! Присоединяйтесь! Делитесь хештегом #babushkanakarantine в своих постах в соцсетях,– и ваши друзья, близкие увидят ваш пример и поступят также!

Украинский певец GENA VITER / пресс-служба

В своем видеообращении GENA VITER показал, как он съездил в супермаркет и приобрел товары первой необходимости. Сразу же к акции присоединились члены команды певца из Kontramarka label и поклонницы, в частности из тех городов, где у артиста запланирован тур «Мона Лиза 2020».

Украинский певец GENA VITER / пресс-служба

Кроме этого GENA VITER показал в своем Инстаграм, как у него проходит карантин. Артист наводит порядок на приусадебной территории. А также признался, кто больше всего рад его постоянному присутствию:

Трое моих любимых ротвейлеров безумно счастливы от того, что их хозяин находится дома. Времени теперь им уделяется по максимуму.

Напомним,