Дмитрий Гордон показал подросших дочек-красавиц ‒ фото

12 сентября 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Дмитрий Гордон показал подросших дочек-красавиц ‒ фото
Телеведущий Дмитрий Гордон
социальная сеть Instagram

Известный телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал трогательное семейное фото.

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Дмитрий Гордон крайне редко распространяется о личной жизни, но являясь публичной личностью скрыть некоторые факты от общественности ему очень непросто. Мужчина воспитывает семерых детей и имеет за плечами несколько браков.

С нынешней женой Алесей Бауман у Дмитрия три дочери. Младшую Лиану, которая появилась на свет в 2019 году, ведущий не показывает публике, а вот Санта и Алиса то и дело появляются в микроблоге многодетного отца.

В этот раз Гордон опубликовал кадр, где девочки сидят у него на коленях, а он их нежно обнимает. Красотки позируют с одинаковыми гульками и бантами на голове. 9-летняя Санта одета в белую футболку с надписями и белые шорты, а 5-летняя Алиса принарядилась в сарафан с кружевом.

Хороших выходных!
‒ подписал пост Дмитрий.

Дмитрий Гордон с дочкой Сантой и Алисой / социальная сеть Instagram

Фолловеры не смогли пройти мимо трогательных фото. Они засыпали мужчину вопросами и комплиментами: «Дмитрий, это Ваши будущие коллеги?», «Хорошие детки! Старшая ‒ копия папа! Младшая ‒ копия мама!», «Прекрасное фото. Дочки прелестные и папа их замечательный».

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К слову, все дети Гордона общаются между собой и дружат. Старшие часто приезжают в новый дом отца, чтобы погостить.

Напомним,

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