Дмитрий Гордон показал подросших дочек-красавиц ‒ фото
Известный телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал трогательное семейное фото.
С нынешней женой Алесей Бауман у Дмитрия три дочери. Младшую Лиану, которая появилась на свет в 2019 году, ведущий не показывает публике, а вот Санта и Алиса то и дело появляются в микроблоге многодетного отца.
В этот раз Гордон опубликовал кадр, где девочки сидят у него на коленях, а он их нежно обнимает. Красотки позируют с одинаковыми гульками и бантами на голове. 9-летняя Санта одета в белую футболку с надписями и белые шорты, а 5-летняя Алиса принарядилась в сарафан с кружевом.
Хороших выходных!‒ подписал пост Дмитрий.
Фолловеры не смогли пройти мимо трогательных фото. Они засыпали мужчину вопросами и комплиментами: «Дмитрий, это Ваши будущие коллеги?», «Хорошие детки! Старшая ‒ копия папа! Младшая ‒ копия мама!», «Прекрасное фото. Дочки прелестные и папа их замечательный».
Напомним,