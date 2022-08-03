«Зірковий десант» у Тернополі – як це було
3 августа 2022 14:00
Володимир Остапчук, Юрій Ткач та Андрій Джеджула
Пресслужба
30 липня «Зірковий десант» приземлився в Тернополі та влаштував масштабний дитячий захід «Амбасадор Дитинства».
Володимир Остапчук, ALEKSEEV, Олексій Завгородній (Позитив), Юлія Сахневич, Chico & Qatoshi, Килиммен з гурту KALUSH, Олег Машуковський, Маша Кондратенко, Amador Lopes, Polina Dashkova, Gunna Chorna, Vlad Tsipa, Вася Харізма, Victoria Niro, Василь Котляров, Dj Bloodless, Андрій Джеджула, Христина Христонько, Марина Дорада, Dianoriya, Андрій Галин та Діана Варварук.
Пресслужба
Пресслужба
Пресслужба
Пресслужба
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Пресслужба
Пресслужба
Пресслужба
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