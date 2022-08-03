«Зірковий десант» у Тернополі – як це було

3 августа 2022 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Зірковий десант» у Тернополі – як це було
Володимир Остапчук, Юрій Ткач та Андрій Джеджула
Пресслужба

30 липня «Зірковий десант» приземлився в Тернополі та влаштував масштабний дитячий захід «Амбасадор Дитинства».

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До складу масштабного дитячого заходу «Амбасадор Дитинства»  увійшли відомі артисти та блогери: Юрій Ткач, Володимир Остапчук, ALEKSEEV, Олексій Завгородній (Позитив), Юлія Сахневич, Chico & Qatoshi, Килиммен з гурту KALUSH, Олег Машуковський, Маша Кондратенко, Amador Lopes, Polina Dashkova, Gunna Chorna, Vlad Tsipa, Вася Харізма, Victoria Niro, Василь Котляров, Dj Bloodless, Андрій Джеджула, Христина Христонько, Марина Дорада, Dianoriya, Андрій Галин та Діана Варварук.

Пресслужба

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Юлія Сахневич та Amador Lopes провели для дітей танцювальні майстер-класи, а ведучими свята стали відразу троє популярних шоуменів України: Юрій Ткач, Володимир Остапчук та Андрій Джеджула.

Пресслужба

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«Зірковий десант» подарував справжнє свято дитинства для дітей міста та дітей-переселенців. Крім виступів зірок дітки заспівали разом з ними гімн України, а після концерту всі маленькі гості мали можливість сфотографуватися зі своїми кумирами на автограф-сесії.  

Пресслужба

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Всеукраїнська громадська ініціатива з надання психологічної і соціальної допомоги дітям міста, дітям-біженцям та дітям-переселенцям за напрямом спілкування «Амбасадор Дитинства» надзвичайно пишається можливістю подарувати гарний настрій сім'ям, які відвідали івент.

Пресслужба

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Понад 2 тис. діток зустрічали майстер-класи та всілякі зони активності, пригощалися різноманітними смаколиками, напоями, солодощами та отримали подарунки. У легкій невимушеній атмосфері дітки вивчали Конституцію та за допомогою 3D-технології отримали навички обережного поводження у воєнний час.  Організатором свята виступила Всеукраїнська громадська ініціатива надання психологічної і соціальної допомоги дітям-біженцям та дітям-переселенцям «Амбасадор Дитинства», під час якого найважливішою місією є напрямок спілкування «рівний – рівному».

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

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Alekseev новини діти Группа KALUSH Kalush Orchestra війна Володимир Остапчук Андрій Джеджула Юрій Ткач

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