Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022
14 травня у прямому ефірі відбувся великий гранд-фінал масштабного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".
Також 5 країн, які одразу пройшли у гранд-фінал – представники країн "Великої п'ятірки", засновників конкурсу, Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина.
Голосування за переможця проходило у два етапи. Першими свої бали від 1 до 12 назвали журі конкурсу. Після цього оголосили бали, які присудила конкурсантам кожна країна-учасниця. Потім ці бали підсумовували та отримали загальну оцінку.
Переможцем пісенного конкурсу «Євробачення-2022» стали представники із України - гурт KALUSH ORCHESTRA!!!!