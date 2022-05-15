Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022

Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022

14 травня у прямому ефірі відбувся великий гранд-фінал масштабного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

На сцені конкурсу Євробачення-2022 цього вечора виступило 25 учасників, 20 з яких визначилися за допомогою двох півфіналів: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова, Нідерланди, Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія, Сербія.

Також 5 країн, які одразу пройшли у гранд-фінал – представники країн "Великої п'ятірки", засновників конкурсу, Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина.

Голосування за переможця проходило у два етапи. Першими свої бали від 1 до 12 назвали журі конкурсу. Після цього оголосили бали, які присудила конкурсантам кожна країна-учасниця. Потім ці бали підсумовували та отримали загальну оцінку.

Переможцем пісенного конкурсу «Євробачення-2022» стали представники із України - гурт KALUSH ORCHESTRA!!!!