Українську комедію "Любов і блогери" покажуть у кінотеатрах Польщі

Українську комедію "Любов і блогери" покажуть у кінотеатрах Польщі

Конфлікт менталітетів та поколінь, професійні актори та зірки соцмереж на одному екрані – у кінотеатрах Польщі відбудеться показ української романтичної комедії «Любов і Блогери».

Мережа кінотеатрів Хеліос та продюсери стрічки Володимир Остапчук і Євген Таллер домовилися, що 50% доходів, отриманих кінотеатрами від публічних показів фільму, будуть направлені жителям України, що постраждали через війну.

Українську комедію "Любов і блогери" покажуть у кінотеатрах Польщі / Пресслужба каналу Україна

Головні ролі в комедії зіграли провідні українські актори — Ольга Сумська, Назар Задніпровський, Тамара Яценко, Георгій Делієв і Вадим Новіцький. Появу в фільмі та ставлення до своєї героїні прокоментувала сама Ольга Сумська:

Мені страшенно подобається моя героїня, Тамара Павлівна – я давно мріяла про таку класну, характерну роль.

Також у комедії зіграли відомі українські блогери та артисти: Богдан Шелудяк, Анна Трінчер, Ксюша Манекен, Роман Свічкоренко, Анна Алхім, Вікторія Маремуха, Женя Білозеров та ін.

Українську комедію "Любов і блогери" покажуть у кінотеатрах Польщі / Пресслужба каналу Україна

Режисер стрічки – Дмитро Голумбевський, співрежисер – Євген Таллер. Продюсери – Євген Таллер і Володимир Остапчук. Автор сценарію – Олексій Приходько.

З моменту ідеї до прем’єри пройшло всього 6 місяців, повірте для кіноіндустрії – це нереально швидко, – прокоментував продюсер фільму, ведучий каналу «Україна» Володимир Остапчук.

Окремої уваги заслуговує музичний супровід фільму. Саундтрек до стрічки звучатиме у виконанні знаменитої Вєрки Сєрдючки, а також у комедії можна буде почути пісні гуртів The HARDKISS, KAZKA, співачки Jerry Heil та інших.