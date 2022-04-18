Канали НТН, К1, МЕГА, «Піксель», Enter-фільм відновлюють ефір

18 апреля 2022 19:56 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Канали НТН, К1, МЕГА, «Піксель», Enter-фільм відновлюють ефір
Канали НТН, К1, МЕГА, «Піксель», Enter-фільм відновлюють ефір. Фото - кадр з серіалу "Менталіст" на НТН
пресс-служба

Частина телеканалів найбільшої медіагрупи України – Inter Media Group – повертається до ефірного мовлення.

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В Україні другий місяць триває війна. І телевізійники розуміють, наскільки сьогодні, як ніколи, важливо доносити глядачам оперативну та достовірну інформацію про те, що відбувається. Тому основний телеканал медіагрупи – «Інтер» – з перших днів війни транслює та бере участь у підготовці єдиного марафону новин. Марафон продовжать транслювати два інші телеканали ІМГ – Zoom та К2. Решта телеканалів Inter Media Group – НТН, К1, МЕГА, «Піксель», Enter-фільм – відновлюють власний ефір.

Країна воює, але країна працює, країна живе. Влада закликає бізнес, якщо є можливість, повертатися до своєї основної діяльності – підіймати економіку, забезпечувати робочі місця. Це важливо і для нашої країни, і для наших людей. Телеканали Inter Media Group також повертаються до роботи, щоб у цей непростий час підтримати своїх глядачів, допомогти своїм співробітникам.

Канали НТН, К1, МЕГА, «Піксель», Enter-фільм повертаються в ефір уже 18 квітня.

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НТН К1 МЕГА Піксель Enter-фільм

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