Покутні. Разом по світу: європа очима української сім’ї у новому тревел-проєкті

4 вересня 2025 13:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Пресслужба

У понеділок, 8 вересня, о 21:00 телеканал К1 представить прем’єру нового тревел-проєкту «Покутні. Разом по світу».

Ведучі тревел-проєкту «Покутні. Разом по світу» – сімейна пара Аліна та Ярослав Покутні – запрошують глядачів у подорож Європою, де кожна країна постає в особливому світлі. Париж і Барселона, Прага й Берлін, озеро Комо й Альпи, Мадейра й Тенерифе, Туреччина та Кіпр – географія мандрів охоплює легендарні столиці, затишні острови і таємничі місця, які ще не потрапили до туристичних путівників.

Аліна і Ярослав зізнаються, що до професійних мандрівників себе не відносили: обидва паралельно з подорожами працюють айтішниками.

Ми не планували робити з подорожей кар’єру, – розповідає Аліна Покутня. – Але коли з’явилася можливість і бажання показувати світ іншим людям, зрозуміли: це те, чим хочемо ділитися. Ми доводимо, що подорожувати можна бюджетно, без зайвих витрат. Головне – бажання та відкритість до пригод.

Чим вас здивує Європа цього разу? Глядачі побачать не лише гучні туристичні атракції, а й місця, що залишають особливі спогади.

Ми чергуємо факти та інформаційні блоки з особистими емоціями і враженнями, – пояснює Ярослав. – Це не сухий путівник. Ми показуємо, як відчувається те чи інше місце. Наприклад, у Португалії океан вразив нас силою і величчю так, що ці хвилі ще довго звучали всередині. А в Парижі ми обрали маловідомий оглядовий майданчик, щоб зустріти світанок – і це було набагато цінніше, ніж стандартні туристичні маршрути. Глядач може дивитися наш проєкт як фільм, може використовувати як путівник, а може просто відчути атмосферу разом із нами. Кожен випуск – це жива подорож, яку ми переживаємо разом із вами.

Покутні. Разом по світу: європа очима української сім’ї у новому тревел-проєкті / Пресслужба

Це тревел-шоу – для тих, хто вірить, що мандрівка починається не з квитка, а з мрії. І кожна мить у дорозі здатна стати спогадом на все життя. Глядачі побачать, як у Нідерландах подорожують з маленькими дітьми, відчують легкість італійського стилю життя, дізнаються, чим відрізняються сніданки в готелях різних країн і як клімат Швейцарії впливає на її мешканців.

Хочемо, щоб одні глядачі просто насолодилися атмосферою, а інші – надихнулися й зібралися у власну мандрівку, – підкреслює Аліна. – Адже іноді достатньо побачити щось нове, навіть у сусідньому місті, щоб відчути життя по-іншому.

У першому випуску проєкту Аліна та Ярослав Покутні запросять телеглядачів до Праги – міста, де в одному кадрі легко вміщаються старовинний замок, сучасний трамвай і пінний келих пива. Чому всі так прагнуть сюди приїхати? Глядачі побачать Прагу без туристів на світанку, дізнаються, де «застряг час» між XIII і XXI століттями, розгадають таємниці найхимерніших скульптур і завітають до «празької Венеції» на Кампі. Чи справді випічка трдельник – символ Чехії та чому самі чехи уникають цієї страви? Яке пиво варто скуштувати у Пльзені, щоб зрозуміти, чому заради нього їдуть з усього світу? Атмосфера міста свободи, музики й легенд розкриється у деталях – від Стіни Леннона до панорами з парку Летна.

Покутні. Разом по світу: європа очима української сім’ї у новому тревел-проєкті / Пресслужба

Нагадаємо, 

