Покутні. Разом по світу: європа очима української сім’ї у новому тревел-проєкті
У понеділок, 8 вересня, о 21:00 телеканал К1 представить прем’єру нового тревел-проєкту «Покутні. Разом по світу».
Аліна і Ярослав зізнаються, що до професійних мандрівників себе не відносили: обидва паралельно з подорожами працюють айтішниками.
Ми не планували робити з подорожей кар’єру, – розповідає Аліна Покутня. – Але коли з’явилася можливість і бажання показувати світ іншим людям, зрозуміли: це те, чим хочемо ділитися. Ми доводимо, що подорожувати можна бюджетно, без зайвих витрат. Головне – бажання та відкритість до пригод.
Чим вас здивує Європа цього разу? Глядачі побачать не лише гучні туристичні атракції, а й місця, що залишають особливі спогади.
Ми чергуємо факти та інформаційні блоки з особистими емоціями і враженнями, – пояснює Ярослав. – Це не сухий путівник. Ми показуємо, як відчувається те чи інше місце. Наприклад, у Португалії океан вразив нас силою і величчю так, що ці хвилі ще довго звучали всередині. А в Парижі ми обрали маловідомий оглядовий майданчик, щоб зустріти світанок – і це було набагато цінніше, ніж стандартні туристичні маршрути. Глядач може дивитися наш проєкт як фільм, може використовувати як путівник, а може просто відчути атмосферу разом із нами. Кожен випуск – це жива подорож, яку ми переживаємо разом із вами.
Це тревел-шоу – для тих, хто вірить, що мандрівка починається не з квитка, а з мрії. І кожна мить у дорозі здатна стати спогадом на все життя. Глядачі побачать, як у Нідерландах подорожують з маленькими дітьми, відчують легкість італійського стилю життя, дізнаються, чим відрізняються сніданки в готелях різних країн і як клімат Швейцарії впливає на її мешканців.
Хочемо, щоб одні глядачі просто насолодилися атмосферою, а інші – надихнулися й зібралися у власну мандрівку, – підкреслює Аліна. – Адже іноді достатньо побачити щось нове, навіть у сусідньому місті, щоб відчути життя по-іншому.
