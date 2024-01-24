Елементарно: 5 цікавих фактів про серіал

В ефір телеканалу НТН повертаються найкращі світові детективи. З 29 січня у будні о 19:20 стартує показ американського серіалу «Елементарно».

Це одна з найнесподіваніших та найсміливіших екранізацій книг сера Артура Конан Дойла про пригоди Шерлока Холмса. Дія серіалу відбувається в наші дні, дивакуватий геній-детектив – колишній наркоман, який живе в Нью-Йорку й допомагає американській поліції розслідувати заплутані справи, а доктор Ватсон – це… жінка. У головних ролях – Джонні Лі Міллер та Люсі Лью. Напередодні показу – 5 цікавих фактів про серіал «Елементарно».

Діагноз Холмса. Щоб створити на екрані образ нового Шерлока Холмса, сценарист серіалу «Елементарно» Роб Доерті по декілька разів перечитував оповідання про Холмса. Він навіть вивчав психологічні оцінки цього персонажа, зроблені справжніми лікарями. Деякі психотерапевти зазначали, що Шерлок схожий на людину з біполярним розладом і детально описували емоції Холмса в такому стані, його тип поведінки, спосіб мислення. Сценаристи використали ці матеріали для створення образу головного героя в «Елементарно».

З чистого аркуша. Цікаво, що виконавці головних ролей – Джонні Лі Міллер та Люсі Лью – до початку роботи в серіалі «Елементарно» взагалі не читали жодного з творів Конан Дойла про знаменитого детектива. Можливо, саме це й допомогло акторам настільки оригінально інтерпретувати на екрані образи цих культових персонажів.

Жінка-Ватсон. Виявляється, серіал «Елементарно» – не перший фільм про Шерлока Холмса, у якому доктор Ватсон з’являється в образі жінки. Вперше такий прийом був застосований у телефільмі 1987 року «Повернення Шерлока Холмса». Також жінка-Ватсон у головній ролі була в стрічці 1994 року «Бейкер-Стріт: Повернення Шерлока Холмса».

Згадка про війну в Україні. Розслідування в «Елементарно» – це не ремейк оригінальних історій сера Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса. В серіалі згадуються реальні злочини в сучасному Нью-Йорку, а розслідування часто стосуються реальних подій, що відбуваються у світі. Наприклад, в одній із серій 4-го сезону, який вийшов на екрани у 2015 році, згадується війна росії проти України. За сюжетом Холмс розслідує вбивство російського бізнесмена, який представляв проросійських «ополченців» на мирних перемовинах між росією та Україною. До речі, у цьому епізоді Холмс навіть демонструє своє володіння українською мовою!

Не все так елементарно. Незважаючи на те, що серіал називається «Елементарно», Джонні Лі Міллер лише одного разу, в першій серії, використовує відому крилату фразу Шерлока Холмса, від якої походить назва. Це тому, що в оригінальних оповіданнях Конан Дойла Шерлок Холмс нечасто вживав цей вираз.

Дивіться серіал «Елементарно» на каналі НТН із 29 січня з понеділка по п’ятницю о 19:20.