Співак і тіктокер LOGVIN рекомендує: серіали, які варто подивитися

Ексклюзив 18 жовтня 2024 00:44 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співак і тіктокер LOGVIN рекомендує: серіали, які варто подивитися
Співак і тіктокер LOGVIN рекомендує: серіали, які варто подивитися
Особистий архів зірки

Популярний співак і тіктокер LOGVIN не лише радує своїх шанувальників музикою, але й активно ділиться своїми враженнями про кіно та серіали.

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Нещодавно на своїй TikTok-сторінці cпівак і тіктокер LOGVIN порекомендував три захоплюючі серіали: «Еліта», «Паперовий будинок» та «Дівчина-ґік» 2024 року. Давайте детальніше розглянемо, про що ці проєкти, хто в них грає та які жанри вони представляють.

1. «Еліта»

Жанр: молодіжна драма, трилер

«Еліта» – іспанський серіал, який розповідає історію про групу студентів із висококласного приватного коледжу, які стикаються з жорстокими інтригами, любовними трикутниками та катастрофічними наслідками своїх рішень. Сюжет закручується навколо розслідування вбивства, яке виявляє приховані таємниці та конфлікти всередині навчального закладу.

В ролях: Даріо Гарсія, Омар Айюса та інші.

2. «Паперовий будинок»

Жанр: трилер, драма

Сюжет серіалу побудований навколо геніального злочинця, відомого під псевдонімом Професор, який розробляє складний план щодо пограбування Королівського монетного двору Іспанії. Він збирає команду з восьми незнайомців, кожен з яких має свої унікальні навички та особисті історії. Під час пограбування вони стикаються з багатьма труднощами, включаючи переслідування поліцією, внутрішні конфлікти та непередбачувані обставини.

Серіал досліджує теми влади, жертв, любові та зради, а також піднімає питання про мораль і етику злочину.

В ролях: Урсула Корберо, Альваро Морте, Іціар Ітуньо, Педро Алонсо та інші.

3. «Дівчина-ґік» (2024)

Жанр: комедія, романтика, драма

«Дівчина-ґік» – це новий серіал, який розповідає про незграбну дівчину Харрієт, яка завжди мріяла бути такою, як усі. Одного разу її помічає лондонський модельний агент, і її життя кардинально змінилося. Харрієт несподівано занурюється у світ моди та гламура, де її чекають нові виклики, незабутні пригоди та безліч відкриттів про себе та навколишній світ. Стаючи моделлю, вона вчиться приймати свою унікальність, знаходить справжніх друзів і усвідомлює, що її сила полягає саме в її непохожості на інших.

В ролях: Емілі Кері, Еммануель Імані, Ліам Вудрам.

Рекомендації LOGVIN слугують чудовим приводом для вечора перегляду захоплюючих серіалів. Кожен з цих творів по-своєму унікальний та пропонує глядачам зануритися в різноманітні світи, сповнені драми, інтриг та романтики.

@logvin_music Який твій улюблений серіал?🤔 #серіал #netflix #seriesnetflix #series #топ ♬ Bella ciao - HUGEL Remix Extended - El Profesor

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серіали LOGVIN Співак LOGVIN Дівчина-ґік Еліта Паперовий будинок

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