MU2MOON випустили захоплюючу історію під назвою "Три Моряки"

Незважаючи на постійні бомбардування Одеси та те, що один з учасників гурту був мобілізований у Пові́тряні си́ли ЗСУ, одеський гурт MU2MOON продовжує активно створювати нову музику.

Сьогодні світ побачив їх трек «Три моряки». На створення пісні гурт MU2MOON надихнула історія дідуся двох музикантів гурту – барабанщика Гліба Мараховського та гітариста Ігора Макарова, які є двоюрідними братами.

Усі учасники гурту – одесити, тож не дивно, що у кожного з нас є родичі-моряки – у кого дід, у кого прадід, у кого тесть, але історія дідуся Гліба і Ігора – сама крута. Він був справжнім моряком – бунтарним і непокірним. До бабусі сватався дуже наполегливо, навіть спочатку збрехав їй, що у нього є сім’я і діти, щоб вона втратила пильність і підпустила його ближче. В результаті вони одружились. Моряки – це сміливі люди, для яких вся земля, а особливо море – їх великий дім. Нам здається, у цій пісні ми змогли передати їх настрій та їх відношення до життя.

Гурт MU2MOON / пресс-служба

В основу трека покладена бретонська народна пісня Tri Martolod. Українську версію тексту створили вокаліст В'ячеслав Пітак та бас-гітарист Артем Ясніцький.

У нас зараз мовби відкрилось друге дихання, – коментує гурт. – Пишемо трек за треком, буває і таке, що хтось із нас прокидається вночі і починає просто бомбити робочий чат своїми ідеями. Третій місяць війни продемонстрував нам, яке крихке життя, як воно може обірватись у будь-який момент. Так що хочеться залишити після себе як можна більше творчого спадку.

Актуальний склад MU2MOON: бас-гітара – Артем Ясніцький, вокал – В'ячеслав Пітак, ударні – Гліб Мараховський, гітара – Ігор Макаров.

Цікаві факти:

Минулого року вокаліст MU2MOON В'ячеслав Пітак записав спільний трек із Майком Шинодою (вокаліст легендарних Linkin Park) – «Open door». Із властивою йому скромністю хлопець сховався за непримітним псевдонімом Slava.

Барабанщик гурту Гліб Мараховський та гітарист Ігор Макаров навчалися у музичному коледжі Берклі (Бостон, США). Серед випускників цього навчального закладу – сотні топових представників музичної індустрії. Наприклад, Квінсі Джонс – продюсер самого успішного альбому в історії музики, «Thriller» Майкла Джексона.

Басист гурту Артем Ясніцький останні кілька років займається виключно грою на бас-гітарі, на його рахунку понад дві тисячі концертів у проектах різного формату.