Музикант OMELONI змінив свою позицію і презентує сингл «Обійми»

Музикант OMELONI змінив кардинально позицію та видалив всі свої треки російською мовою!

До початку повномасштабної війни на території нашої країни OMELONI був відомий аудиторії TikTok, зібравши навколо себе чималу аудиторію в 3,7 млн підписників. Після 24 лютого кількість відео в акаунті музиканта зменшилась, а в музиці OMELONI поселились емоції та переживання.

Співак презентує свій перший сингл «ОБІЙМИ» та чуттєве lyric відео саме зараз як довгоочікувану дозу заспокійливого. Його голос унікальний та витончений, а музика приваблює своїм магнетизмом.

Сьогодні я дарую українським слухачам надію на обійми з тими, кого зараз немає поряд, – щоб хоча б на мить можна було б заплющити очі і відволіктися. У пісні згадується, як ми безтурботно жили до цього, робили каву, будили один одного вранці і просто були разом. Головний мій меседж – це обійми, яких не вистачає. Я вірю в перемогу України, тому що правда й добро на нашому боці, на боці нації, яка вміє любити та кохати по справжньому, – коментує музикант. – А щодо музики... Чому тільки українська? Тому що інакше – не можна! Ми в нашій країні, і в нас є своя рідна мова.