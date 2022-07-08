Музикант OMELONI змінив свою позицію і презентує сингл «Обійми»

8 июля 2022 10:07 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Музикант OMELONI змінив свою позицію і презентує сингл «Обійми»
Музикант OMELONI змінив свою позицію і презентує сингл «Обійми»
Пресслужба

Музикант OMELONI змінив кардинально позицію та видалив всі свої треки російською мовою!

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До початку повномасштабної війни на території нашої країни  OMELONI був відомий аудиторії TikTok, зібравши навколо себе чималу аудиторію в 3,7 млн підписників. Після 24 лютого кількість відео в акаунті музиканта зменшилась, а в музиці OMELONI поселились емоції та переживання.

Співак презентує свій перший сингл «ОБІЙМИ» та чуттєве lyric відео саме зараз як довгоочікувану дозу заспокійливого. Його голос унікальний та витончений, а музика приваблює своїм магнетизмом.

Сьогодні я дарую українським слухачам надію на обійми з тими, кого зараз немає поряд, – щоб хоча б на мить можна було б заплющити очі і відволіктися. У пісні згадується, як ми безтурботно жили до цього, робили каву, будили один одного вранці і просто були разом. Головний мій меседж – це обійми, яких не вистачає. Я вірю в перемогу України, тому що правда й добро на нашому боці, на боці нації, яка вміє любити та кохати по справжньому, – коментує музикант. – А щодо музики... Чому тільки українська? Тому що інакше – не можна! Ми в нашій країні, і в нас є своя рідна мова.

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