Олена-Крістіна Лебідь розповіла про екстремальне захоплення, яке довелося поставити на паузу
26 июля 2022 13:00
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу
Ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь розповіла про свої 52 стрибки з парашутом.
Олена-Крістіна Лебідь має палкий темперамент – вона обожнює драйв, енергію та екстремальний відпочинок. У День парашутиста, який українські скайдайвери відзначають 26 липня, ведуча проєкту «Аферисти в сітях» розповіла про своє улюблене захоплення.
У мене 52 стрибки з парашутом. Перший з них – був повний капець! Після цього стрибка мені сказали: «Ну, мабуть, ця дівчинка більше не буде займатися». У мене не розкрився запасний парашут. Замість того, щоб летіти вниз ногами, як потрібно, я летіла вниз головою. Врятувало те, що мені заздалегідь дали ніж, яким я розрізала стропи запасного парашута і вже потім вирівнялася у нормальне положення, – зізналася Олена-Крістіна. – Поки летіла, майже передумала займатися парашутним спортом, проте нормально приземлилася – щось там трохи хряцнуло-тріснуло, але нічого. Після того я була готова стрибати знову! Всі подумали: «Ну, ця дівчинка трохи… драйвова, м’яко кажучи» (посміхається).
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу
Під час моїх занять парашутизмом я ночувала на льотній базі. Видалася дуже прохолодна літня ніч (а я страшенна мерзлячка!) Довелося розкласти парашут та завернутися в нього, як товста гусінь! – додала ведуча.
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