Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями

Українська комікеса Настя Зухвала, більш відома як Дєрская, нещодавно опублікувала на YouTube свій виступ СТЕНДАП У БУНКЕРІ.

«15 хвилин рафінованої люті», де Настя розповідає про своє ставлення до росіян, лібералів та життя у селі, не залишився непоміченим серед глядачів.

Карколомні та строкаті фрази запали в душу й діджеям.

Один з найпопулярніших столичних діджеїв Саня Димов вирішив виходити із творчої коми та об’єднався на музичному фронті з українським музикантом DJ Zavala. Хлопці наклали декілька цитат Насті Зухвалої на електронний біт та одразу запропонували комікесі оцінити те, що вийшло.

Трек отримав назву «Еволюційна Калюжа». Артистів об’єднала рафінована лють до русні, а Настя все влучно описала у своєму стендапі.

Кожне з життів новоспеченого тандему змінилося після 24 лютого - Настя Зухвала вимушено на декілька тижнів поїхала до села. DJ Zavala вивіз родину за кордон, де отримує статус біженця. А Саня Димов тримав «оборону Києва» і влаштувався працювати на пошту.

Трек «Еволюційна Калюжа» вийшов на європейському лейблі, з українським корінням Barvy Music.

До речі, 18 червня Настя Зухвала вирушила в тур «Рафінована лють». У графіку виступи в Києві, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Кам’янець-Подільському, Черкасах та Рівному.

Хто знає, можливо саме з треку «Еволюційна Калюжа» буде розпочинатися кожен стендап Насті Зухвалої. Важливо: вхід для бійців ЗСУ та ТРО – безкоштовний.

Квитки на «Рафіновану лють» онлайн тут.

Стендап у Бункері «15 хвилин рафінованої люті»: