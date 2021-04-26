Оскар 2021: кто победил в категории «Лучшая женская роль»

Оскар 2021: кто победил в категории «Лучшая женская роль»

Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая женская роль» получила Фрэнсис МакДорманд за роль 60-летней Ферн в картине «Земля кочевников».

Лента посвящена истории женщины, которая потеряла все деньги из-за экономического кризиса и теперь живет, как современная кочевница: бороздит просторы необъятной Америки в поисках новой подработки.

За победу в номинации «Лучшая женская роль» также соревновались актрисы Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Кэри Маллиган, – сообщает пресс-служба канала «Украина».

Также Фрэнсис МакДорманд сказала самую короткую речь.

Спасибо за то, что признали. И если бы у меня спросили сейчас: «Что делать?», я бы предложила пойти в караоке, – прокомментировала Фрэнсис МакДорманд.

Справка о фильме «Земля кочевников»

Режиссер: Хлоя Чжао

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул и др.

Сценарий: Хлоя Чжао, Джессика Брудер

Оператор: Джошуа Джеймс Ричардс

Жанр: драма

Вследствие экономического краха промышленного городка в сельской Неваде Ферн собирает свой фургон и отправляется в путь. Она изучает жизнь вне привычного общества как современный кочевник. В третьем полнометражном фильме режиссера Хлои Чжао настоящие кочевники Линда Мэй, Свенки и Боб Уэллс становятся наставниками и спутниками Ферн в исследовании бескрайних ландшафтов американского Запада.

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