Оскар 2021: кто победил в категории «Лучшая женская роль»
Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая женская роль» получила Фрэнсис МакДорманд за роль 60-летней Ферн в картине «Земля кочевников».
За победу в номинации «Лучшая женская роль» также соревновались актрисы Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Кэри Маллиган, – сообщает пресс-служба канала «Украина».
Также Фрэнсис МакДорманд сказала самую короткую речь.
Спасибо за то, что признали. И если бы у меня спросили сейчас: «Что делать?», я бы предложила пойти в караоке, – прокомментировала Фрэнсис МакДорманд.
Справка о фильме «Земля кочевников»
- Режиссер: Хлоя Чжао
- В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул и др.
- Сценарий: Хлоя Чжао, Джессика Брудер
- Оператор: Джошуа Джеймс Ричардс
- Жанр: драма
Горячая новость: Объявлены все победители кинопремии «Оскар-2021»