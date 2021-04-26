Оскар 2021: полный список победителей

26 апреля 2021 08:31 Александр Кива
Оскар 2021: полный список победителей
Оскар 2021: полный список победителей
пресс-служба

Прямая трансляция 93-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар»® состоялась в эфире телеканала «Украина». Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.

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Лучшим фильмом стала картина «Земля кочевников». Лента посвящена истории женщины, которая потеряла все деньги из-за экономического кризиса и теперь живет, как современная кочевница: бороздит просторы необъятной Америки в поисках новой подработки.

Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая женская роль» получила актриса Френсис МакДорманд («Земля кочевников»).

Лучшим актером стал Энтони Хопкинс («Отец»).

«Оскар»® в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» получил актер Дэниел Калуя («Иуда и Черный Мессия»).

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В категории «Лучшая женская роль второго плана» победу одержала актриса Юн Ю Чжун («Минари»).

Лучшим режиссером стала Хлоя Чжао («Земля кочевников»).

«Лучшая песня» – «Fight for you» («Иуда и Черный Мессия»).

«Лучшая музыка к фильму» – «Душа».

В номинации «Лучший дизайн костюмов» награду получила кинолента «Ма Рейни: Мать блюза».

Мастера грима и причесок фильма «Ма Рейни: Мать блюза» победили в номинации «Лучший грим и прически».

 «Лучшая работа художника-постановщика» – «Манк».

«Лучшая операторская работа» – Эрик Мессершмидт, работавший над фильмом «Манк».

«Лучший звук» – «Звук металла».

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«Лучшие визуальные эффекты» – «Довод».

«Лучший иностранный фильм» – «Еще по одной» датского кинорежиссера Томаса Винтерберга.

«Лучший монтаж» – «Звук металла».

«Лучший полнометражный анимационный фильм» – «Душа».

«Лучший короткометражный анимационный фильм» – «Если что-то случится, я люблю вас».

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«Лучший документальный фильм» – «Мой учитель-осьминог».

«Лучший короткометражный документальный фильм» – «Колетт».

 «Лучший короткометражный игровой фильм» – «Два далеких незнакомца».

«Лучший оригинальный сценарий» – «Перспективная девушка».

«Лучший адаптированный сценарий» – «Отец».

Как сообщалось ранее, трансляция церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар»® состоялась в прямом эфире канала «Украина» в ночь с 25 на 26 апреля 2021 года. Ведущими ночи «Оскара»® на телеканале «Украина» стали звезда гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук и лицо программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая, а комментировали грандиозное событие ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич и переводчик-синхронист Сергей Саржевский.

Прямая трансляция церемонии вручения «Оскар»® на телеканале «Украина».

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