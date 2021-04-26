Оскар 2021: полный список победителей
Прямая трансляция 93-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар»® состоялась в эфире телеканала «Украина». Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.
Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая женская роль» получила актриса Френсис МакДорманд («Земля кочевников»).
Лучшим актером стал Энтони Хопкинс («Отец»).
«Оскар»® в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» получил актер Дэниел Калуя («Иуда и Черный Мессия»).
Лучшим режиссером стала Хлоя Чжао («Земля кочевников»).
«Лучшая песня» – «Fight for you» («Иуда и Черный Мессия»).
«Лучшая музыка к фильму» – «Душа».
В номинации «Лучший дизайн костюмов» награду получила кинолента «Ма Рейни: Мать блюза».
Мастера грима и причесок фильма «Ма Рейни: Мать блюза» победили в номинации «Лучший грим и прически».
«Лучшая работа художника-постановщика» – «Манк».
«Лучшая операторская работа» – Эрик Мессершмидт, работавший над фильмом «Манк».
«Лучший звук» – «Звук металла».
«Лучший иностранный фильм» – «Еще по одной» датского кинорежиссера Томаса Винтерберга.
«Лучший монтаж» – «Звук металла».
«Лучший полнометражный анимационный фильм» – «Душа».
«Лучший короткометражный анимационный фильм» – «Если что-то случится, я люблю вас».
«Лучший короткометражный документальный фильм» – «Колетт».
«Лучший короткометражный игровой фильм» – «Два далеких незнакомца».
«Лучший оригинальный сценарий» – «Перспективная девушка».
«Лучший адаптированный сценарий» – «Отец».
Как сообщалось ранее, трансляция церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар»® состоялась в прямом эфире канала «Украина» в ночь с 25 на 26 апреля 2021 года. Ведущими ночи «Оскара»® на телеканале «Украина» стали звезда гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук и лицо программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая, а комментировали грандиозное событие ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич и переводчик-синхронист Сергей Саржевский.
Прямая трансляция церемонии вручения «Оскар»® на телеканале «Украина».