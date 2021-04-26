Оскар 2021: кто получил статуэтку за лучшую женскую роль второго плана

26 апреля 2021 07:58 Александр Кива
Оскар 2021: кто получил статуэтку за лучшую женскую роль второго плана
Оскар 2021: Юн Ю Чжун
пресс-служба

Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая женская роль второго плана» получила Юн Ю Чжун за роль Сун-джа в картине «Минари».

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Она воплотила женщину, которая переезжает из Кореи в Америку, чтобы помогать в воспитании внуков. Сун-джа пытается приспособиться к жизни в Штатах и ​​сблизиться с детьми.

За победу в номинации «Лучшая женская роль второго плана» также соревновались актрисы Мария Бакалова, Гленн Клоуз, Оливия Колман, Аманда Сейфред, – сообщает пресс-служба канала «Украина».

Я прощаю всем тем, кто не может выговорить мое имя. Я езжу миром, смотрю ТВ. И церемонию «Оскар» смотрела как зритель. И вот сегодня я не зритель, а та, на которую смотрят. Спасибо Академии, спасибо академикам, которые голосовали за меня. Спасибо всем от всего сердца. Я не верю в конкурсы, в соревнования. Я в номинации с другими актрисами и нас нельзя сравнивать, ведь мы сыграли в разных фильмах, и все мы разные. А мне просто посчастливилось, – прокомментировала Юн Ю Чжун.

Справка о фильме «Минари»

  • Режиссер: Айзек Чун Ли
  • В ролях: Стивен Ян, Хан Е Ри, Юн Ю Чжун, Алан С. Ким, Ноэль Чо, Дэррил Кокс, Эстер Мун и др.
  • Сценарий: Айзек Чун Ли
  • Оператор: Лачлан Милн
  • Жанр: драма

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Молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества. Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».

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