Оскар 2021: назван Лучший фильм

Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучший фильм» получила картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао.

Лента посвящена истории женщины, которая потеряла все деньги из-за экономического кризиса и теперь живет как современная кочевница: бороздит просторы необъятной Америки в поисках новой подработки.

За победу в номинации «Лучший фильм» также соревновались картины «Отец», «Иуда и Черный Мессия», «Манк», «Минари», «Перспективная девушка», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой», – сообщает пресс-служба канала «Украина».

Спасибо Академии и другим номинантам. Спасибо нашей судьбе за то, что она дала возможность нам сделать это кино. Спасибо кочевникам, которые ездят дорогами. Именно вы научили нас быть добрыми и терпимыми, – прокомментировала режиссер киноленты «Земля кочевников» Хлоя Чжао.

Справка о фильме «Земля кочевников»

Режиссер: Хлоя Чжао

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул и др.

Сценарий: Хлоя Чжао, Джессика Брудер

Оператор: Джошуа Джеймс Ричардс

Жанр: драма

Вследствие экономического краха промышленного городка в сельской Неваде Ферн собирает свой фургон и отправляется в путь. Она изучает жизнь вне привычного общества как современный кочевник. В третьем полнометражном фильме режиссера Хлои Чжао настоящие кочевники Линда Мэй, Свенки и Боб Уэллс становятся наставниками и спутниками Ферн в исследовании бескрайних ландшафтов американского Запада.

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