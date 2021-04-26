Оскар 2021: назван Лучший фильм
Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучший фильм» получила картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао.
За победу в номинации «Лучший фильм» также соревновались картины «Отец», «Иуда и Черный Мессия», «Манк», «Минари», «Перспективная девушка», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой», – сообщает пресс-служба канала «Украина».
Спасибо Академии и другим номинантам. Спасибо нашей судьбе за то, что она дала возможность нам сделать это кино. Спасибо кочевникам, которые ездят дорогами. Именно вы научили нас быть добрыми и терпимыми, – прокомментировала режиссер киноленты «Земля кочевников» Хлоя Чжао.
Справка о фильме «Земля кочевников»
- Режиссер: Хлоя Чжао
- В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул и др.
- Сценарий: Хлоя Чжао, Джессика Брудер
- Оператор: Джошуа Джеймс Ричардс
- Жанр: драма
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