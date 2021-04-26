Оскар 2021: статуэтку за лучшую работу режиссера получила Хлоя Чжао

26 апреля 2021 07:55 Александр Кива
Оскар 2021: статуэтку за лучшую работу режиссера получила Хлоя Чжао
Оскар 2021: статуетку за лучшую работу режиссера получила Хлоя Чжао
пресс-служба

Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая режиссура» получила Хлоя Чжао за киноленту «Земля кочевников».

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Лента посвящена истории женщины, которая потеряла все деньги из-за экономического кризиса и теперь живет как современная кочевница: бороздит просторы необъятной Америки в поисках новой подработки.

За победу в номинации «Лучшая режиссура» также соревновались Томас Винтенберг, Дэвид Финчер, Эмеральд Феннел, Ли Айзек Чун, – сообщает пресс-служба канала «Украина».

Спасибо Академии и всем моим коллегам, которые были номинированы. Спасибо моим коллегам, которые работали над фильмом – это наш общий путь. Мы были кочевниками. Когда я была ребёнком, мы читали начало стишков и пытались сами их закончить. И я вспоминаю первые строчки одного стиха: «Люди рождаются добрыми». И я до сих пор в это верю с 6 лет. Я всегда пытаюсь увидеть что-то хорошее в людях и стараюсь это показать другим. И эта статуэтка посвящается тем, кто видит и делает добро, – прокомментировала Хлоя Чжао.

Справка о фильме «Земля кочевников»

  • Режиссер: Хлоя Чжао
  • В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул и др.
  • Сценарий: Хлоя Чжао, Джессика Брудер
  • Оператор: Джошуа Джеймс Ричардс
  • Жанр: драма

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Вследствие экономического краха промышленного городка в сельской Неваде Ферн собирает свой фургон и отправляется в путь. Она изучает жизнь вне привычного общества как современный кочевник. В третьем полнометражном фильме режиссера Хлои Чжао настоящие кочевники Линда Мэй, Свенки и Боб Уэллс становятся наставниками и спутниками Ферн в исследовании бескрайних ландшафтов американского Запада.

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