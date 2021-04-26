Оскар 2021: статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил Дэниел Калуя
Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая мужская роль второго плана» получил Дэниел Калуя за роль Фреда Хэмптона в картине «Иуда и Черный Мессия». Он сыграл лидера чикагского отделения радикальной организации «Черные
За победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» также соревновались актеры Саша Барон Коэн, Лесли Одом-мл., Лакит Стэнфилд, Пол Раджи, – сообщает пресс-служба канала «Украина».
Спасибо тебе, господи. Спасибо маме за подаренный мне весь мир и жизненный опыт. Спасибо моей команде, которая чудесная. Так тяжело сделать хорошее кино, но мы все это сделали. Спасибо за песню к фильму, спасибо команде за правду. Вы показали мне, кто я есть. Спасибо моим родителем, что меня сделали. Что у них был секс. Это прекрасно. Спасибо миру за то, что дает нам возможность жить. А утром во вторник я снова пойду на работу, –прокомментировал Дэниел Калуя.
Справка о фильме «Иуда и Черный Мессия»
- Режиссер: Шака Кинг
- В ролях: Дэниел Калуя, Лейкит Стэнфилд, Джесси Племонс, Доминик Фишбэк, Эштон Сандерс, Алджи Смит, Даррелл Бритт-Гибсон, Лил Рел Хауэри и др.
- Сценарий: Шака Кинг, Уилл Берсон, Кит Лукас, Кеннет Лукас
- Оператор: Шон Боббитт
- Жанр: биография, драма, история
В 1960-х ФБР насильно вербует мелкого преступника и отправляет его под прикрытием в штаб Чёрных пантер, следить за деятельностью их харизматичного лидера Фреда Хэмптона. Довольно быстро мелкие задачи по передаче важной информации превращаются в план по разрушению ячейки изнутри и помощи в организации убийства.
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