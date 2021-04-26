Оскар 2021: статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил Дэниел Калуя

Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая мужская роль второго плана» получил Дэниел Калуя за роль Фреда Хэмптона в картине «Иуда и Черный Мессия». Он сыграл лидера чикагского отделения радикальной организации «Черные

Он сыграл лидера чикагского отделения радикальной организации «Черные пантеры».

За победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» также соревновались актеры Саша Барон Коэн, Лесли Одом-мл., Лакит Стэнфилд, Пол Раджи, – сообщает пресс-служба канала «Украина».

Спасибо тебе, господи. Спасибо маме за подаренный мне весь мир и жизненный опыт. Спасибо моей команде, которая чудесная. Так тяжело сделать хорошее кино, но мы все это сделали. Спасибо за песню к фильму, спасибо команде за правду. Вы показали мне, кто я есть. Спасибо моим родителем, что меня сделали. Что у них был секс. Это прекрасно. Спасибо миру за то, что дает нам возможность жить. А утром во вторник я снова пойду на работу, –прокомментировал Дэниел Калуя.

Справка о фильме «Иуда и Черный Мессия»

Режиссер: Шака Кинг

В ролях: Дэниел Калуя, Лейкит Стэнфилд, Джесси Племонс, Доминик Фишбэк, Эштон Сандерс, Алджи Смит, Даррелл Бритт-Гибсон, Лил Рел Хауэри и др.

Сценарий: Шака Кинг, Уилл Берсон, Кит Лукас, Кеннет Лукас

Оператор: Шон Боббитт

Жанр: биография, драма, история

В 1960-х ФБР насильно вербует мелкого преступника и отправляет его под прикрытием в штаб Чёрных пантер, следить за деятельностью их харизматичного лидера Фреда Хэмптона. Довольно быстро мелкие задачи по передаче важной информации превращаются в план по разрушению ячейки изнутри и помощи в организации убийства.

Как сообщалось ранее, трансляция церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар»® состоялась в прямом эфире канала «Украина» в ночь с 25 на 26 апреля 2021 года. Ведущими ночи «Оскара»® на телеканале «Украина» стали звезда гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук и лицо программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая, а комментировали грандиозное событие ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич и переводчик-синхронист Сергей Саржевский.

Горячая новость: Объявлены все победители кинопремии «Оскар-2021»