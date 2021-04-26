Оскар 2021: кто победил в номинации «Лучшая мужская роль»
26 апреля 2021 08:32
Оскар 2021: кто победил в номинации «Лучшая мужская роль»
пресс-служба
Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая мужская роль» получил Энтони Хопкинс за роль пенсионера Энтони в картине «Отец».
За победу в номинации «Лучшая мужская роль» также соревновались актеры Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Гэри Олдман, Стивен Юн, – сообщает пресс-служба канала «Украина».
Справка о фильме «Отец»
- Режиссер: Флориан Зеллер
- В ролях: Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Оливия Уильямс, Руфус Сьюэлл, Марк Гейтисс и др.
- Сценарий: Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер
- Оператор: Бен Смитхард
- Жанр: драма