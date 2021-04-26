Оскар 2021: кто победил в номинации «Лучшая мужская роль»

26 апреля 2021 08:32 Александр Кива
Оскар 2021: кто победил в номинации «Лучшая мужская роль»
Оскар 2021: кто победил в номинации «Лучшая мужская роль»
пресс-служба

Статуэтку «Оскар»® в категории «Лучшая мужская роль» получил Энтони Хопкинс за роль пенсионера Энтони в картине «Отец».

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Драма рассказывает о страдающем от деменции пожилом отце. Здоровье главного героя серьёзно ухудшается после его переезда к дочери.

За победу в номинации «Лучшая мужская роль» также соревновались актеры Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Гэри Олдман, Стивен Юн, – сообщает пресс-служба канала «Украина».

Справка о фильме «Отец»

  • Режиссер: Флориан Зеллер
  • В ролях: Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Оливия Уильямс, Руфус Сьюэлл, Марк Гейтисс и др.
  • Сценарий: Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер
  • Оператор: Бен Смитхард
  • Жанр: драма

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Энтони, несмотря на преклонный возраст, живет один в Лондоне, в своей шикарной квартире. И отвергает все попытки дочери обустроить его повседневную жизнь. Однако, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих попытках улучшить жизнь отца, который начинает сомневаться в своих близких, собственном уме и в реальности, что его окружает...

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