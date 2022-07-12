Оля Полякова розповіла, як її зустрів чоловік, з яким вони не бачились 3 місяці

Співачка Оля Полякова розповіла про зворушливе повернення додому і першу зустріч з чоловіком.

Популярна артистка Оля Полякова зізнається – розлука з чоловіком далася їй дуже складно, адже це перше велике розставання за 18 років їхнього подружнього життя.

За цей час в моєму житті відбулося багато всього. Нова країна, новий побут – я скільки всього тягнула на собі та ще й їздила з концертами світом. Чесно, для мене цей період був дуже складним. І ось нарешті я приїхала додому і відчула неймовірну турботу чоловіка. Одразу зрозуміла – нащо мені та Європа?! Вдома краще! – коментує Оля Полякова в програмі «Ранок з Україною» каналу «Україна».

Крім того, артистка розповіла про зворушливу зустріч з чоловіком, який зустрів їх із молодшою донькою Алісою.

Аліса бігла до нього, та всі ми бігли. Він теж так сумував за нами. Але вже за годину розпалились наші італійські страсті – вже про щось сперечались і сварилися. То він так радів, сказав: «Боже, як я скучив за цими сварками, ніхто не лаяв, не кричав, а я так хотів, щоб до мене хтось заговорив хоч! – розповіла артистка.

Чоловік Олі Полякової з доньками / instagram.com/polyakovamusic

Найскладніше Поляковій далося рішення взяти з собою молодшу доньку, а все через довгу дорогу, невтішні новини та сигнал тривоги, який включився, коли вони перетнули кордон України.

Аліса поставила ультиматум, що не пробачить мені, якщо я не візьму її з собою. Але, коли я побачила, як вона прибігла до своєї кімнати, як побачила своїх котів, у яких вона роди приймала… вона ж у нас мать, а я бабця котяча (сміється). Але все прекрасно – дитина щаслива вдома! Це круто – вдома дуже добре! – поділилась Оля.

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