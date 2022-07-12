Оля Полякова розповіла, як її зустрів чоловік, з яким вони не бачились 3 місяці

12 июля 2022 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Оля Полякова розповіла, як її зустрів чоловік, з яким вони не бачились 3 місяці
Співачка Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова розповіла про зворушливе повернення додому і першу зустріч з чоловіком.

Читайте такожДружина Дмитра Черкасова – про розлуку з чоловіком, та чому більше не залишить його самого в Україні
Популярна артистка Оля Полякова зізнається – розлука з чоловіком далася їй дуже складно, адже це перше велике розставання за 18 років їхнього подружнього життя.

За цей час в моєму житті відбулося багато всього. Нова країна, новий побут – я скільки всього тягнула на собі та ще й їздила з концертами світом. Чесно, для мене цей період був дуже складним. І ось нарешті я приїхала додому і відчула неймовірну турботу чоловіка. Одразу зрозуміла – нащо мені та Європа?! Вдома краще! – коментує Оля Полякова в програмі «Ранок з Україною» каналу «Україна».

Крім того, артистка розповіла про зворушливу зустріч з чоловіком, який зустрів їх із молодшою донькою Алісою.  

Аліса бігла до нього, та всі ми бігли. Він теж так сумував за нами. Але вже за годину розпалились наші італійські страсті – вже про щось сперечались і сварилися. То він так радів, сказав: «Боже, як я скучив за цими сварками, ніхто не лаяв, не кричав, а я так хотів, щоб до мене хтось заговорив хоч! – розповіла артистка.

Чоловік Олі Полякової з доньками / instagram.com/polyakovamusic

Читайте такожМарина Боржемська розповіла про чоловіка, який зараз поруч з нею
Найскладніше Поляковій далося рішення взяти з собою молодшу доньку, а все через довгу дорогу, невтішні новини та сигнал тривоги, який включився, коли вони перетнули кордон України.

Аліса поставила ультиматум, що не пробачить мені, якщо я не візьму її з собою. Але, коли я побачила, як вона прибігла до своєї кімнати, як побачила своїх котів, у яких вона роди приймала… вона ж у нас мать, а я бабця котяча (сміється). Але все прекрасно – дитина щаслива вдома! Це круто – вдома дуже добре! – поділилась Оля.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Оля Полякова новини особисте життя зірок діти зірок канал Україна

Матеріали на тему

Олександр Педан розповів про найскладніші моменти в житті його родини
Новини

Олександр Педан розповів про найскладніші моменти в житті його родини
Дружина Дмитра Черкасова – про розлуку з чоловіком, та чому більше не залишить його самого в Україні
Новини

Дружина Дмитра Черкасова – про розлуку з чоловіком, та чому більше не залишить його самого в Україні
«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей
Новини

«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей
Як зібрати аптечку під час війни та які ліки обов'язково повинні бути під рукою
Корисні поради

Як зібрати аптечку під час війни та які ліки обов'язково повинні бути під рукою
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

Популярне відео

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)
Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK