Єгор Крутоголов – про допомогу ЗСУ: «Я спочатку подивився на Притулу, і вирішив: Єгор – давай!»

13 июля 2022 15:17 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Єгор Крутоголов – про допомогу ЗСУ: «Я спочатку подивився на Притулу, і вирішив: Єгор – давай!»
Шоумен Єгор Крутоголов
instagram.com/dizelmano

Актор, шоумен, телеведучий, художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов в проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником розповів про особисте та наболіле.

Про початок війни та проблеми зі здоров'ям сина

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– Напередодні війни мій син Лев разом з мамою були на змаганнях з картингу в Італії. Лев потрапив в аварію –  лежав у шпиталі 12 днів. Їх виписали 22 лютого зі шпиталю, а 23 числа ми з командою знімали концерт у Палаці «Україна». Після цього опівночі я поїхав в «Жуляни» зустрічати Катю з Льовою. Приїхали додому, тільки заплющили очі і почули вибух. Я себе відчував безпомічним. Я не знав, що робити, я не готувався до війни. В перший день я думав: «Все, нам торба! Їхати? Куди? Чи є взагалі в Україні безпечне місце?» Тому ми вирішили залишитися вдома. Гелікоптери та винищувачі пролітали над нашим будинком, і це було дуже страшно! Були прильоти ракет недалеко від нас (сім’я живе під Києвом. – Прим. ред.). Ми – щасливчики, тому що орки до нас не дійшли. Їм залишилося всього-навсього 9 км. Я пропонував Каті вивезти її з дітьми. Вона сказала: «Або ми з тобою, або ні!» Вона не хотіла, щоб сім’я розкололася.

Єгор Крутоголов з сім'єю / instagram.com/dizelmano

Про знайомство з Віталієм Кімом та допомогу для ЗСУ

– Спочатку у мене була ідея допомогти Миколаєву. Я зателефонував Віталію Кіму. Раніше я не був з ним знайомий. Спитав: «Чим ми можемо допомогти?» А він сказав коротко: «Машинами. Потрібні будь-які, і антидрон». Ми зібрали половину коштів, а половину дала наша студія. Я дуже вдячний, що партнери розділяють мою любов до Миколаєва. Я спочатку подивився на Притулу, і вирішив: Єгор –  давай! Тебе теж впізнають на вулицях, в тебе вийде!

Єгор Крутоголов допомагає ЗСУ автівками / instagram.com/dizelmano

Єгор відзначив, що з командою вже передали на потреби ЗСУ більше 20 автівок. Але вирішили піти ще далі – організували фонд «Дизель».

– Наш миколаївський емігрант в Італії знайшов списані інкасаторські буси (42 шт.), вони броньовані. Тому ми робимо більший проєкт! Наша головна ідея – мільйон євро для ЗСУ. Ми збираємося це робити різними способами: концертами в Європі, можливо, в Америці, будемо залучати різних інвесторів, дуже хочеться допомогти Україні.

Єгор Крутоголов допомагає ЗСУ амуніцією воєнною / instagram.com/dizelmano

Нагадаємо,

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