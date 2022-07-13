Єгор Крутоголов – про допомогу ЗСУ: «Я спочатку подивився на Притулу, і вирішив: Єгор – давай!»
Актор, шоумен, телеведучий, художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов в проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником розповів про особисте та наболіле.
Про початок війни та проблеми зі здоров'ям сина
Про знайомство з Віталієм Кімом та допомогу для ЗСУ
– Спочатку у мене була ідея допомогти Миколаєву. Я зателефонував Віталію Кіму. Раніше я не був з ним знайомий. Спитав: «Чим ми можемо допомогти?» А він сказав коротко: «Машинами. Потрібні будь-які, і антидрон». Ми зібрали половину коштів, а половину дала наша студія. Я дуже вдячний, що партнери розділяють мою любов до Миколаєва. Я спочатку подивився на Притулу, і вирішив: Єгор – давай! Тебе теж впізнають на вулицях, в тебе вийде!
Єгор відзначив, що з командою вже передали на потреби ЗСУ більше 20 автівок. Але вирішили піти ще далі – організували фонд «Дизель».
– Наш миколаївський емігрант в Італії знайшов списані інкасаторські буси (42 шт.), вони броньовані. Тому ми робимо більший проєкт! Наша головна ідея – мільйон євро для ЗСУ. Ми збираємося це робити різними способами: концертами в Європі, можливо, в Америці, будемо залучати різних інвесторів, дуже хочеться допомогти Україні.
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