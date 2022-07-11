Артем Пивоваров розповів про родину в окупації на Харківщині та допомогу ЗСУ
Співак Артем Пивоваров розповів про допомогу армії та як його родина вже понад 4 місяці живе в окупації.
З першого місяця від моменту повномасштабного вторгнення ми почали активно випускати релізи. Зрозуміли, що людям це потрібно. Окрім того, що ми підтримуємо нашу армію та наших військових, є мільйони українців по всьому світу, які чекають від нас тієї енергії, про яку ми говоримо. На попередню роботу, яка вийшла з DOROFEEVA – «Думи», ми бачимо, як багато знімають відео родинами, з військовими, як вони повертаються додому. І вона вже, не хочу говорити голосно, але стала народною піснею, – поділився співак.
В основу нової композиції «Ой на горі» лягла українська народна пісня про двох голубів, яких розлучив стрілець. Пивоваров наголошує, що сенсу, закладеного автором у словах, він вирішив не змінювати. Проте зі звучанням проекспериментував та зробив потужну пісню, яка б надихала і давала сили. Артист активно займається волонтерством і, спілкуючись з українськими військовими, помітив: головне, що їм потрібно, – це мотивація.
Вже на другому тижні війни ми їздили, давали концерти для військових. І зараз постійно з ними на зв’язку, оскільки всі списки, які надходять, – вони від них. Ми не просто збираємо і передаємо кошти, ми самі все закуповуємо, у нас велика команда. І я знаю, що там практично кожний третій слухає наші пісні. Лірика – це добре, але ми хочемо надихати, – зазначив Пивоваров.
На жаль, повномасштабне вторгнення, яке не оминуло жодної родини в Україні, не залишило осторонь і сім'ю співака. Наразі його рідні залишаються під окупацією у рідному місті Пивоварова на Харківщині, яка відбулась у перший день війни.
Харківщина дуже болить. Враховуючи, що я з маленького містечка з-під Харкова. Це місто зараз окуповане, щодня читаємо новини і чекаємо на визволення. Сподіваюсь, що це буде незабаром, – зізнався виконавець.
Наразі саме творчість і написання пісень надає йому сили та наснаги переживати ці страшні події. І зазначає: крім того, що він може творити музику, ще є і можливість допомагати армії.
Ми кожного тижня робимо звіти у наших соцмережах. Кожні 7–10 днів ми приганяємо нові автомобілі, закуповуємо амуніцію, бронежилети, дрони. Один з важливих кроків, який ми зробили за останній місяць, це повернулись із-за кордону, де давали концерти, і зараз будемо продовжувати, де це можливо офіційно, робити концерти в Україні, – прокоментував Пивоваров.
Зараз Артем та небайдужі українці збирають гроші на мобільний шпиталь. За словами виконавця, його вартість дуже висока – 250 тисяч доларів, проте вже майже вдалося зібрати потрібну суму грошей на його придбання.
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