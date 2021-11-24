Артем Пивоваров рассказал о своем отвязном детстве: Прятал рельсы и катался с милицейскими мигалками
24 ноября 2021 14:25
Певец Артем Пивоваров
пресс-служба Нового канала
Певец Артем Пивоваров вспомнил, как он рос в Волчанске.
Артем Пивоваров – рассудительный и спокойный взрослый мужчина. А в детстве он был активным парнем. Иногда с друзьями проделывал такие вещи, о которых до сих пор не знают родители.
Некоторыми историями артист поделился с Новым каналом за кулисами шоу «Дети против звезд».
У меня было обычное провинциальное детство. Когда я учился в 7 или 8 классе, у нас была компания из 15 человек. Большая часть ребят – спортсмены, которые не употребляли алкоголь. Но энергии было много. А перенаправляли мы ее на разрисовывание маркером машин, иногда били окна. А еще сдавали черный металл, – улыбается певец. – Тогда я жил в частном доме. Однажды в час ночи услышал громкий стук в ворота. Он разбудил родителей, но я их успокоил – ко мне пришли друзья. Когда вышел на улицу, увидел, что они на двух велосипедах притащили рельсу (смеется). Украли ее и принесли ко мне, чтобы спрятать – больше было негде.
Певец Артем Пивоваров / пресс-служба Нового канала
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У друга уехали родители. Мы взяли «копейку» – покататься, – вспоминает артист. – У другого друга папа работал на СТО. Один из милиционеров пригнал ему на ремонт машину. Мы туда заехали, сняли мигалку, прицепили на «копейку» и так ездили по городу (смеется). На удивление, нас никто не остановил – пронесло. Но было супервесело.
Такое активное детство не помешало Артему Пивоварову плотно заниматься музыкой.
Напомним,