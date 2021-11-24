Артем Пивоваров рассказал о своем отвязном детстве: Прятал рельсы и катался с милицейскими мигалками Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певец Артем Пивоваров пресс-служба Нового канала

Певец Артем Пивоваров вспомнил, как он рос в Волчанске.