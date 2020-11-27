Артем Пивоваров выпустил первый анимационный клип с самыми красочными местами Украины

27 ноября 2020 18:10 Юлия Крутиева
Артем Пивоваров выпустил первый анимационный клип с самыми красочными местами Украины
Артем Пивоваров выпустил первый анимационный клип
пресс-служба

Сегодня, 27 ноября, украинский артист и саундпродюсер Артем Пивоваров презентовал свою дебютный анимационный клип на трек «Мои Стихи, Твои Ноты».

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Именно такой необычной работой Артем Пивоваров решил завершить цикл «Земной» и войти в 2021 с абсолютно новым материалом из предстоящего альбома. Автором мультика стал известный украинский графический дизайнер Savka.

Как сам трек «Мои Стихи, Твои Ноты», так и клип посвящен мечте маленького мальчика, который вырос, но по-прежнему следует ей. Мечта проста - чтобы человечество нашло единение с природой. Главным героем анимационной работы выступает сам Артем, который характеризует собой собирательный образ человечества. И в данной работе мы можем наблюдать, как человек является источником создания благоприятной среды вокруг себя, а не наоборот, как все привыкли видеть. И в те моменты, когда по следам главного героя прорастают цветы, даже там, где это невозможно, –раскрывается основной месседж видеоработы.

Главный вдохновляющий источник этой песни – это мечта. Я словно «Маленький принц» взываю к своей мечте и лечу вместе с ней на одной межгалактической звезде, чтобы устремится в бесконечность. «Ты – как звезда, что горишь ярче всех звезд в небе. Ты – та луна освети, озари планету» Эти строчки о вере и надежде во все самое лучшее в моей жизни и развитии меня и творчества в целом. Эта песня о большом и светлом, – поделился Артем Пивоваров.

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Дебют в анимации произошёл не только для Артема, но и для Savka - хорошего приятеля Артема и талантливого графического дизайнера, который успел поработать с множеством  артистов Украины и СНГ.

Это работа про нас – жителей планеты Земля. Хочется донести то, как важно быть в гармонии с природой потому, что мы - одно целое. Природу нужно беречь – это наш дом. Каждый оставляет свой след, и все наши действия имеют последствия. Но наша анимация про доброту. Уверен, каждый, кто посмотрит это видео найдет для себя скрытый смысл, – рассказал Savka.

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