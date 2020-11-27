Артем Пивоваров выпустил первый анимационный клип с самыми красочными местами Украины
Сегодня, 27 ноября, украинский артист и саундпродюсер Артем Пивоваров презентовал свою дебютный анимационный клип на трек «Мои Стихи, Твои Ноты».
Как сам трек «Мои Стихи, Твои Ноты», так и клип посвящен мечте маленького мальчика, который вырос, но по-прежнему следует ей. Мечта проста - чтобы человечество нашло единение с природой. Главным героем анимационной работы выступает сам Артем, который характеризует собой собирательный образ человечества. И в данной работе мы можем наблюдать, как человек является источником создания благоприятной среды вокруг себя, а не наоборот, как все привыкли видеть. И в те моменты, когда по следам главного героя прорастают цветы, даже там, где это невозможно, –раскрывается основной месседж видеоработы.
Главный вдохновляющий источник этой песни – это мечта. Я словно «Маленький принц» взываю к своей мечте и лечу вместе с ней на одной межгалактической звезде, чтобы устремится в бесконечность. «Ты – как звезда, что горишь ярче всех звезд в небе. Ты – та луна освети, озари планету» Эти строчки о вере и надежде во все самое лучшее в моей жизни и развитии меня и творчества в целом. Эта песня о большом и светлом, – поделился Артем Пивоваров.
Это работа про нас – жителей планеты Земля. Хочется донести то, как важно быть в гармонии с природой потому, что мы - одно целое. Природу нужно беречь – это наш дом. Каждый оставляет свой след, и все наши действия имеют последствия. Но наша анимация про доброту. Уверен, каждый, кто посмотрит это видео найдет для себя скрытый смысл, – рассказал Savka.