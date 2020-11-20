Евгений Литвинкович презентовал темпераментый и эмоциональный трек о женщинах-охотницах

Суперфиналист шоу «Х-фактор» и «Україна має талант», певец Евгений Литвинкович, представил темпераментный и эмоциональный сингл «Охотница».

Неисправимый романтик Евгений Литвинкович продолжает рассказывать свои любовные истории, обличая их в песни. Новый сингл «Охотница» – о страстной всепоглощающей любви, от которой пытаешься убежать, но не в силах даже устоять. Ведь она из твоей мечты, а от ее движений зашкаливает адреналин: зрачки расширяются, учащается сердцебиение и тебя накрывает лавиной чувств.

Несмотря на то, что разум говорит: «Беги», сердце не может устоять перед охотницей за мужскими сердцами.

Певец Евгений Литвинкович / пресс-служба

Каждый мужчина хоть раз в жизни встречал такую «охотницу». Чувства к ней всегда пылкие и страстные, доходящие до фанатизма, а градус эмоций всегда зашкаливает. Такая любовь возникает быстро и ярко, но также быстро ты сгораешь в этой страсти. Хорошо, что после таких чувств у меня остаются хорошие песни, – делится артист.

Романтическая история Литвинковича «от» и «до» наполнена пылкими эмоциями, а ритмичный и запоминающийся припев надолго засядет в головах и плейлистах слушателей.

К концу года Евгений Литвинкович обещает презентовать еще несколько синглов, а затем – полноценный альбом, который станет основой концертного тура 2021.