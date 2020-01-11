Следствие ведут экстрасенсы: неужели погибший супруг пытается убить любимую?

11 января 2020 21:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: неужели погибший супруг пытается убить любимую?
Следствие ведут экстрасенсы: выпуск онлайн от 12.01.2020
пресс-служба канала СТБ

В это воскресенье, 12 января в 19:00, зрители телеканала СТБ увидят первый выпуск нового сезона проекта «Следствие ведут экстрасенсы», посвященного загадочным любовным историям.

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Ясновидящие Рубина Цыбульская и Жанна Шулакова попытаются помочь молодой матери, которая уверена, что ее жизнь пытается забрать погибший супруг. Анастасия Волкова живет в Днепропетровской области, селе Хащевое. 

Молодая мама воспитывает сына Мирона и дочь Мирославу. Работает в местном зоопарке, где проходят реабилитацию дикие животные. Это место Анастасия вместе с любимым построила почти с нуля. Зоопарк стал воплощением мечты двух влюбленных. Но счастливая жизнь Анастасии закончилось, когда четыре года назад у Юрия обнаружили тяжелую болезнь. Спасти жизнь мужчины не удалось.

Анастасия Волкова - героиня выпсука / пресс-служба
Теперь эта сильная и смелая женщина очень боится преждевременно умереть. Анастасия уверена, что покойный супруг Юрий забрал на тот свет ее последующего жениха! Ведь на следующий день после помолвки ее новый возлюбленный Олег ни с того ни с сего упал со ступенек возле дома и сильно ударился головой. Через месяц он умер из-за отека головного мозга.

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А теперь, по мнению Анастасии, экс-супруг охотится и на нее. Ведь после гибели Олега женщина и сама оказалась на грани жизни и смерти. В этот момент она увидела рядом покойного Юрия со странной маской на лице. Он протянул к ней руку и пытался куда-то забрать.

К счастью, врачам удалось спасти Настю. Но бедная женщина боится, что в следующий раз чуда может не произойти. И ее дети останутся сиротами.

Во время расследования Рубина Цыбульская сообщит: «Когда я настраивалась на фото Анастасии, рядом с ней я почувствовала совсем не ее покойного мужа...».

Неужели Настя обречена умереть? Кто на самом деле пытается лишить ее жизни? И в каком смертельном любовном треугольнике замешана героиня? Не пропустите 12 января в 19:00 премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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СТБ Следствие ведут экстрасенсы Рубина Цыбульская Жанна Шулакова телешоу мистика расследование

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