Следствие ведут экстрасенсы: неужели погибший супруг пытается убить любимую?
В это воскресенье, 12 января в 19:00, зрители телеканала СТБ увидят первый выпуск нового сезона проекта «Следствие ведут экстрасенсы», посвященного загадочным любовным историям.
Молодая мама воспитывает сына Мирона и дочь Мирославу. Работает в местном зоопарке, где проходят реабилитацию дикие животные. Это место Анастасия вместе с любимым построила почти с нуля. Зоопарк стал воплощением мечты двух влюбленных. Но счастливая жизнь Анастасии закончилось, когда четыре года назад у Юрия обнаружили тяжелую болезнь. Спасти жизнь мужчины не удалось.
К счастью, врачам удалось спасти Настю. Но бедная женщина боится, что в следующий раз чуда может не произойти. И ее дети останутся сиротами.
Во время расследования Рубина Цыбульская сообщит: «Когда я настраивалась на фото Анастасии, рядом с ней я почувствовала совсем не ее покойного мужа...».
Неужели Настя обречена умереть? Кто на самом деле пытается лишить ее жизни? И в каком смертельном любовном треугольнике замешана героиня? Не пропустите 12 января в 19:00 премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,