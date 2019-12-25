Битва экстрасенсов-20: кто победил в шоу 25.12.2019

25 декабря 2019 21:00 Юлия Крутиева
Битва экстрасенсов-20: кто победил в шоу 25.12.2019
Битва экстрасенсов-20: кто победил в шоу 25.12.2019
пресс-служба канала СТБ

25 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел финальный выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов-20».

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На протяжении 13 недель ясновидящие проходили нелегкие, а иногда и очень страшные испытания. До финала проекта дошли лишь сильнейшие экстрасенсы, среди которых – архи-ведьма из Израиля Соломон, армянская ясновидящая, ведьма и гадалка Лиана Мовсесян, супруги-экстрасенсы, черная ведьма и белый маг – Дмитрий и Белла, а также цыганский ясновидящий Арман Цыбульский.

Звание самого сильного ясновидящего страны определяли зрители с помощью смс-голосования. В конце выпуска ведущий Павел Костицын назвал имя победителя двадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов». Им стал Арман Цыбульский.

Арман Цыбульский / пресс-служба
Остальные места распределились так: второе – Соломон, третье место разделили Лиана Мовсесян и супруги Бэлла и Дмитрий.

Напомним,

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