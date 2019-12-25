Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
25 декабря 2019 19:00
Юлия Крутиева
Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
пресс-служба канала СТБ
25 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел финальный выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов-20».
За звание самого сильного ясновидящего страны 20 сезона «Битвы экстрасенсов»
сражаются четверо участников – архиведьма Соломон, белый маг и черная ведьма – супруги Дмитрий Раю и Белла Салаватова, цыганский ясновидящий Арман Цыбульский и армянская ясновидящая Лияна Мовсесян.
Все они очень сильные экстрасенсы, однако победителем стал лишь один из них. Кто же он – смотрите в сегодняшнем выпуске.
Финальный выпуск шоу «Битва экстрасенсов-20» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.