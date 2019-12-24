Вар'яти-шоу: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 24.12.2019)

24 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA состоялся показ 18 выпуска четвертого сезона телеверсии Первого украиноязычного юмор-шоу «Вар’яти-шоу».

Смотрите в 18 выпуске «Вар`яти-4» : вы узнаете, почему Сергей Притула решил отменить Новый год! Какие опасности для детей скрываются в невинных праздничных песенках? Посмотрите на стишок о зайчике и елке под новым углом вместе с подробным анализом от Сергея Притулы.

Владзьо выйдет на сцену с монологом об отдыхе. Зимой многие из нас поедут в отпуск, поэтому Король монологов из Тернополя решил вспомнить о некоторых нюансах. Как найти Эйфелеву башню… в Амстердаме? На что похож однозвездочный отель? Также Сергей Притула расскажет о том, как Владзьо колядовал. Кому из юмористов придется примерить на себя роль святого Николая и приготовить подарок для оппонента? О чем всегда мечтал Сергей Притула, и сможет ли Владзьо исполнить его желание?

Восемнадцатый выпуск шоу «Вар'яти-4» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.