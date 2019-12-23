Страсти по Ревизору-7: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2019)

23 декабря 2019 21:50 Юлия Крутиева
Страсти по Ревизору-7: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2019)
Страсти по Ревизору-7: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2019)
кадр из программы

В понедельник, 23 декабря, в эфире Нового канала и на нашем сайте TV.UA состоялся показ 12 выпуска седьмого сезона пост-шоу Страсти по Ревизору.

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В седьмом сезоне в пост-шоу «Страсти по Ревизору» новые правила! Повторные ревизии теперь проводятся неожиданно. А участники могут обжаловать вердикт «Ревизора» и расследования журналистов «Страстей» непосредственно в студии пост-шоу. В этом сезоне им дают второй шанс побороться за табличку!

Внимательно следит за соблюдением права каждого высказать мнение неизменный ведущий проекта Сергей Притула. Ведущая «Ревизора Х» Юлия Панкова подытоживает все обсуждения и снова выносит свой вердикт. Так, некоторые герои получили честно добытую табличку «Ревизор рекомендует» уже на программе «Страсти по Ревизору». 

Бороться за свою табличку придут и владельцы салонов красоты, в которые с ревизией наведалась «бьюти-ревизор» Елена Филонова. В этом сезоне проверки Елены будут наполнены полезной информацией. Отныне она действительно «Ревизор красоты», который уже имеет свою особую табличку с перчаткой розового цвета.

Двенадцатый выпуск пост-шоу «Страсти по Ревизору-7» смотрите в 22:00 на Новом канале и после эфира на нашем сайте TV.UA.

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