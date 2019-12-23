Le Маршрутка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2019)

23 декабря 2019 17:55 Юлия Крутиева
Le Маршрутка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2019)
Le Маршрутка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2019)
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23 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел заключительный 8 выпуск тревел-проекта «Le Маршрутка». Это авторская программа ведущей, идею которой она вынашивала четыре года.

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В 8 выпуске программы «Le Маршрутка» Леся Никитюк будет искать самые необычные места и развлечения недалеко от столицы. В этом выпуске ты узнаешь, где покататься на единственном в мире плавающем лимузине и стать свидетелем водной формулы-1, что интересного можно найти на дне Киевского моря и где DZIDZIO скупает картошку и фрукты. 

Также в 8 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка Леди Ле подвезет певца и расспросит о его самых любимых местах в Украине. Подбросит настоящих серферов к морю и узнает, где в столице можно поймать 2-метровую волну. Леся послушает самые страшные легенды о Киевском море от местных жителей и примерит на себя роль разрушительницы мифов.

Восьмой выпуск тревел-шоу «Le маршрутка» смотрите в 18:00 на Новом канале и после эфира на нашем сайте TV.UA.

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