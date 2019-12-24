Від пацанки до панянки-4: участниц проекта посадили в тюрьму
Длинный ряд тюремных камер. По прочным решеткам громыхает дубинка надзирателя. Он идет по коридору, заглядывая сквозь прутья клеток. За ним следят несколько пар настороженных глаз.
Свобода для #загублених
По задумке, в ролике заключенные пацанки поднимают бунт. И в итоге вырываются из тюрьмы. Но когда до столь желанной свободы рукой подать, они понимают, что не знают, что с этой свободой делать.
Не воспринимайте ролик буквально, тюрьма – это олицетворение всего худшего, что может произойти с человеком, – говорит директор Департамента управления маркетингом Нового канала Ольга Балабан. – По тем или иным жизненным причинам участницы «Від пацанки до панянки» оказались на дне. Они хотят начать новую жизнь, но как это сделать самостоятельно – просто не знают.
Потому участниц нового сезона и называют #загублені. Но с помощью проекта они, надеемся, смогут изменить свои жизни.
Тюрьма за неделю
Нары и унитазы для камер мы искали на складах реквизита и сайтах старья, – говорит художник-постановщик Максим Неменко. – А потом красили, состаривали, придавали максимально тюремный вид.
Работа художников и правда впечатляет. Приплюсуйте к этому постоянную дымку, который создавала специальная машина, и получите настоящую киношную тюрьму.
Удобные нары для «пацанки»
Кроме приглашенных актрис в проморолике снималась и реальная «пацанка» – участница первого сезона «Супермодели по-украински» Влада Роговенко.
Вообще я очень рада, что из всех девушек выбрали только меня, – задирает нос Влада. – Хотя ради съемок пришлось вставать в четыре утра! Но ничего, в моей камере была очень удобная кровать, на которой я дремала в перерывах между сценами. А вообще в настоящей тюрьме я бы сошла с ума за неделю. Не могу долго находиться в замкнутом пространстве.
Напомним,