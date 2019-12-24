Від пацанки до панянки-4: участниц проекта посадили в тюрьму

24 декабря 2019 14:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участниц проекта посадили в тюрьму
Від пацанки до панянки-4: участниц проекта посадили в тюрьму
пресс-служба Нового канала

Длинный ряд тюремных камер. По прочным решеткам громыхает дубинка надзирателя. Он идет по коридору, заглядывая сквозь прутья клеток. За ним следят несколько пар настороженных глаз.

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Вдруг из одной камеры в коридор вылетает плевок. На решетку другой бросается девушка в спортивном костюме. Из третьей высовывается рука с коктейлем Молотова. Начинается бунт... Похоже на блокбастер, правда? А на самом деле – момент со съемок проморолика четвертого сезона «Від пацанки до панянки» на Новом канале. Хотя от крутого боевика это видео отличает только хронометраж. 
Від пацанки до панянки-4: участниц проекта посадили в тюрьму / пресс-служба

Свобода для #загублених

По задумке, в ролике заключенные пацанки поднимают бунт. И в итоге вырываются из тюрьмы. Но когда до столь желанной свободы рукой подать, они понимают, что не знают, что с этой свободой делать.

Не воспринимайте ролик буквально, тюрьма – это олицетворение всего худшего, что может произойти с человеком, – говорит директор Департамента управления маркетингом Нового канала Ольга Балабан. – По тем или иным жизненным причинам участницы «Від пацанки до панянки» оказались на дне. Они хотят начать новую жизнь, но как это сделать самостоятельно – просто не знают.

Потому участниц нового сезона и называют #загублені. Но с помощью проекта они, надеемся, смогут изменить свои жизни. 

Від пацанки до панянки-4: участниц проекта посадили в тюрьму / пресс-служба

Тюрьма за неделю

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Но вернемся к съемкам проморолика. Вот вам еще один признак, который приближает его к блокбастеру. Подготовка была не менее активной и кропотливой, чем к «Крепкому орешку». Только представьте: шесть дней команда художников варила из железных прутьев решетки камер, на монтаж конструкции ушло еще четыре дня. А в павильон, где проходили съемки, их везли на 10-тонных грузовиках.

Нары и унитазы для камер мы искали на складах реквизита и сайтах старья, – говорит художник-постановщик Максим Неменко. – А потом красили, состаривали, придавали максимально тюремный вид.

Работа художников и правда впечатляет. Приплюсуйте к этому постоянную дымку, который создавала специальная машина, и получите настоящую киношную тюрьму. 

Від пацанки до панянки-4: участниц проекта посадили в тюрьму / пресс-служба

Удобные нары для «пацанки»

Кроме приглашенных актрис в проморолике снималась и реальная «пацанка» – участница первого сезона «Супермодели по-украински» Влада Роговенко.

Вообще я очень рада, что из всех девушек выбрали только меня, – задирает нос Влада. – Хотя ради съемок пришлось вставать в четыре утра! Но ничего, в моей камере была очень удобная кровать, на которой я дремала в перерывах между сценами. А вообще в настоящей тюрьме я бы сошла с ума за неделю. Не могу долго находиться в замкнутом пространстве.

Від пацанки до панянки-4: участниц проекта посадили в тюрьму / пресс-служба
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И, напоследок, интрига: в январе у проморолика появится продолжение, в котором (наконец-то) покажут еще несколько участниц сезона. А проект «Від пацанки до панянки» выйдет в эфир Нового канала 17 февраля. И поверьте: не сопереживать не получится.

Напомним,

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