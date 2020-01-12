Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)

12 января в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Ясновидящие Рубина Цыбульская и Жанна Шулакова попытаются помочь молодой матери, которая уверена, что ее жизнь пытается забрать погибший супруг. Анастасия Волкова живет в Днепропетровской области, селе Хащевое. Молодая мама воспитывает сына Мирона и дочь Мирославу. Работает в местном зоопарке, где проходят реабилитацию дикие животные.

Анастасия уверена, что покойный супруг Юрий забрал на тот свет ее последующего жениха! Ведь на следующий день после помолвки ее новый возлюбленный Олег ни с того ни с сего упал со ступенек возле дома и сильно ударился головой. Через месяц он умер из-за отека головного мозга.

По мнению Анастасии, экс-супруг охотится и на нее. Ведь после гибели Олега женщина и сама оказалась на грани жизни и смерти. В этот момент она увидела рядом покойного Юрия со странной маской на лице. Он протянул к ней руку и пытался куда-то забрать.

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.