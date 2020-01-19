Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

19 января 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
пресс-служба

19 января в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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За помощью к экстрасенсам обратилась Екатерина из Днепропетровской области, которая думает, что ее исчезнувшая 12 лет назад сестра Валя жива. Восьмилетняя школьница играла у подъезда и не вернулась домой.

Через неделю правоохранители сообщили, что нашли тело девочки на кладбище. Однако родителям его так и не показали и выдали закрытый гроб. Катя уверяет, что постоянно видит сестру во снах и думает, что она жива.

В ходе расследования Жанна Шулакова и Ярослава Федорова почувствуют присутствие какой-то мертвой девочки, которая перед смертью находилась в чемодане... Неужели речь идет о Вале? И что с ней случилось на самом деле?

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Следствие ведут экстрасенсы Ярослава Федорова Жанна Шулакова телешоу расследование

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