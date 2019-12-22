MARUV о знакомстве с будущим мужем: «Он начал с неуместных шуток»

Своего будущего супруга артистка встретила в стриптиз-клубе.

Певица MARUV крайне редко рассказывает о своей личной жизни. Снимки с возлюбленным также большая редкость в ее соцсетях. Однако в недавнем интервью девушка призналась, как состоялась ее первая встреча с будущим мужем.

Первое знакомство пары произошло не в самом романтическом месте. Они встретились в харьковском стриптиз-клубе. Там Анна (настоящее имя певицы, прим. ред.) не демонстрировала свои прелести, а пела.

У нас есть общий друг. Он там работал кальянщиком и он сказал мне: «Что ты такая одинокая? Тебе нужно уже парня найти! У меня есть хороший кандидат – два метра ростом, баскетболист». И вот он приходит и поскольку это стриптиз-клуб, начал с неуместных шуток. Но я его сразу поставила на место,

– признается исполнительница.

Певица MARUV с мужем Александром / социальная сеть Instagram

Именно с того момента MARUV захотела продолжить общение. Артистка взяла инициативу в свои руки и искала повод снова увидеть молодого человека:

Где-то год мы общались. И было так, что я сама ему звонила и приглашала выпить кофе. Мадам-настойчивость ‒ это я.

Также Анна ответила на провокационный вопрос о будущих детях. Она уверена, что еще не пришло время, однако затягивать с этим они с мужем не собираются.

Я получила свободу. Я могу полететь куда захочу, я могу купить почти все, что захочу. Мы с мужем этим еще не наигрались. Я думаю, что надо заводить детей тогда, когда ты сам становишься чуточку взрослее, а сейчас я сама еще ребенок. Поэтому в ближайшее время – нет, но мы не собираемся сильно откладывать это событие,

– откровенничает звезда.

Напомним,