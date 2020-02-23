Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

23 февраля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 23 февраля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел шестой выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

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В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских). 

Во время слепых прослушиваний на «Голосе страны-10» на сцену выйдут девушка, которая стала жертвой семейного насилия, офицер Вооруженных Сил Украины, который впервые выйдет на большую сцену, и актер дубляжа сериала «Величне століття. Роксолана».

Шестой выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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1+1 Потап и Настя Тина Кароль Настя Каменских Потап Дмитрий Монатик Дан Балан телешоу Монатик Голос країни-10

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