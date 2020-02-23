Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

В воскресенье, 23 февраля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел шестой выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль , которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских).

Во время слепых прослушиваний на «Голосе страны-10» на сцену выйдут девушка, которая стала жертвой семейного насилия, офицер Вооруженных Сил Украины, который впервые выйдет на большую сцену, и актер дубляжа сериала «Величне століття. Роксолана».

Шестой выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.