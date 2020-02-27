Холостяк-10: участницей проекта стала финалистка реалити «Эксы-2»

27 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: участницей проекта стала финалистка реалити «Эксы-2»
Пилот, владелец летной школы в Майами – Макс Михайлюк
пресс-служба канала СТБ

6 марта на СТБ стартует самая долгожданная романтическая премьера весны – 10 сезон реалити «Холостяк».

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Искать любовь на проекте будет 34-летний пилот, владелец летной школы в Майами – Макс Михайлюк. Телеканал начал приоткрывать секреты и показал первых участниц. 

Покорить неземного Холостяка попробует девушка, которая уже не новичок на телевидении. Эффектная Лея принимала участие в реалити «Эксы-2». 

Тогда на проект Лея пришла вместе со своим парнем Виталием. Пара надеялась спасти отношения, но, увы, после окончания реалити они расстались. 

Я поняла, что это не любовь и не хочу так жить. Почти семилетние отношения закончились в один день, – признается Лея. – Я хочу быть счастливой. Хочу, чтобы рядом был человек, который меня поддержит и полюбит такой, какая я есть.

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По словам девушки, свою любовь она надеется найти на проекте «Холостяк». Лея рассчитывает, что Макс сможет рассмотреть не только ее яркую внешность, но и внутренний мир.

Напомним, 

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