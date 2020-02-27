Холостяк-10: участницей проекта стала финалистка реалити «Эксы-2»
6 марта на СТБ стартует самая долгожданная романтическая премьера весны – 10 сезон реалити «Холостяк».
Покорить неземного Холостяка попробует девушка, которая уже не новичок на телевидении. Эффектная Лея принимала участие в реалити «Эксы-2».
Тогда на проект Лея пришла вместе со своим парнем Виталием. Пара надеялась спасти отношения, но, увы, после окончания реалити они расстались.
Я поняла, что это не любовь и не хочу так жить. Почти семилетние отношения закончились в один день, – признается Лея. – Я хочу быть счастливой. Хочу, чтобы рядом был человек, который меня поддержит и полюбит такой, какая я есть.
Напомним,