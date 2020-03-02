Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
2 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
Зоя считает, что ее дом проклят, и пригласила к себе Анастасию, чтобы та помогла выяснить все. Каждые шесть лет женщина теряла близкого человека — сначала сестру, потом маму, а потом отца. Теперь Зоя боится и за собственную жизнь.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.