Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)

2 марта 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
пресс-служба канала 1+1

2 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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В 11 выпуске программы «Дневник медиума» смотрите: к Анастасии обратилась Елена. В ее семье случилось горе - один за другим ушли из жизни ее сыновья-близнецы. Причиной их смертей стали болезни, от которых в современном мире не умирают. Медиум согласна, что это странно, и она попыталась выйти на связь с душами юношей.

Зоя считает, что ее дом проклят, и пригласила к себе Анастасию, чтобы та помогла выяснить все. Каждые шесть лет женщина теряла близкого человека — сначала сестру, потом маму, а потом отца. Теперь Зоя боится и за собственную жизнь.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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