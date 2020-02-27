Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.02.2020)
27 февраля на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
Муж Екатерины внезапно умер – его сбила машина. Это случилось еще в девяностых, однако женщина не теряет надежды поговорить с любимым и узнать детали. Женщина изначально не верила в случайность ДТП, но ей помешали докопаться до правды. Анастасия, пообщавшись с духом погибшего, поняла, что Екатерина не ошибалась.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.