Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.02.2020)

27 февраля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.02.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.02.2020)
кадр из программы

27 февраля на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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В 9 выпуске программы «Дневник медиума» смотрите: сегодня Анастасия будет помогать девушке Татьяне, которая хочет узнать причину смерти своей мамы и поговорить с ней. Таню больше всего пугает то, что симптомы болезни ее матери передались и ей — это частые потери сознания. Из-за этого она боится выходить из дома и оставаться наедине.

Муж Екатерины внезапно умер – его сбила машина. Это случилось еще в девяностых, однако женщина не теряет надежды поговорить с любимым и узнать детали. Женщина изначально не верила в случайность ДТП, но ей помешали докопаться до правды. Анастасия, пообщавшись с духом погибшего, поняла, что Екатерина не ошибалась.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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