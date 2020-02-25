Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.02.2020)
25 февраля 2020 17:00
Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.02.2020)
пресс-служба
25 февраля на «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
В 7 выпуске программы «Дневник медиума»
смотрите: к Анастасии за помощью обратилась Алла. Что-то пугает детей в доме, они упорно не хотят оставаться наедине и утверждают, что видят странные тени. Алла решила спросить у медиума Анастасии, что это может означать. После проверки дома Анастасия поняла, что дело не в расположении помещения, а в прошлом его жителей. Покойный отец Аллы почему-то не отпускает дочь и ее личную жизнь. Что же произошло между отцом и дочерью - для медиума не останется секретов.
Молодая женщина Анна обратилась к Анастасии с просьбой пообщаться с покойной сестрой. Та погибла несколько лет назад - ее и себя подорвал гранатой муж. Теперь Анна хочет выяснить, что произошло тогда, почему ушла из жизни ее старшая сестра.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.