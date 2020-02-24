Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
24 февраля на «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
Сны – еще одна тема, которая очень интересует медиума Анастасию. Плохие сны своих родных она считает признаком того, что их сглазили. К Анастасии обратилась за помощью многодетная мама Екатерина. Она часто видит во сне умершего дедушку и хочет выяснить, в чем дело.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.