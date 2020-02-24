Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

24 февраля 2020 17:47 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
пресс-служба

24 февраля на «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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В 6 выпуске программы «Дневник медиума» смотрите: медиум Анастасия уже привыкла, что к ней часто приходят публичные люди – актеры, телеведущие, музыканты. Однако визитом светской львицы Светланы Вольновой была искренне удивлена ​​- Анастасия всегда думала, что эта женщина весьма далека от мистики. Светлана Вольнова признала, что решение обратиться к медиуму далось ей непросто. Светская львица до сих пор тяжело переживает самоубийство матери, поэтому попросила Анастасию связаться с ней.

Сны – еще одна тема, которая очень интересует медиума Анастасию. Плохие сны своих родных она считает признаком того, что их сглазили. К Анастасии обратилась за помощью многодетная мама Екатерина. Она часто видит во сне умершего дедушку и хочет выяснить, в чем дело.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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