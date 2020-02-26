Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
26 февраля на «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
Также Анастасию пригласили в гости четыре родные сестры. В их квартире происходит что-то странное. Теперь медиум должна проверить помещение, выяснить есть ли там духи и что они хотят от молодых женщин.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.