Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)

26 февраля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
кадр из программы

26 февраля на «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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В 8 выпуске программы «Дневник медиума» смотрите: Олег несколько лет назад участвовал в популярном шоу талантов. Сегодня ему понадобилась помощь медиума Анастасии. Ему написал в соцсетях незнакомец и передал привет от давно покойного дедушки. Теперь Олег хочет знать, почему дед пытается выйти с ним на связь. 

Также Анастасию пригласили в гости четыре родные сестры. В их квартире происходит что-то странное. Теперь медиум должна проверить помещение, выяснить есть ли там духи и что они хотят от молодых женщин.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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