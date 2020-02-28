Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.02.2020)
28 февраля на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
А Людмила постоянно видит во сне свою маму, которая пытается ей что-то сказать. Поэтому она попросила Анастасию связаться с мамой и узнать, что беспокоит духа. Здесь медиум погрузилась в непростую историю их семейной жизни.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.