Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.02.2020)

28 февраля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.02.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.02.2020)
кадр из программы

28 февраля на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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В 10 выпуске программы «Дневник медиума» смотрите: к Анастасии пришла Наталья. Женщина хочет узнать, что случилось с ее бабушкой, которая пропала без вести 14 лет назад. Медиум Анастасия не увидела духа бабушки Александры, а значит, есть надежда, что она до сих пор жива.

А Людмила постоянно видит во сне свою маму, которая пытается ей что-то сказать. Поэтому она попросила Анастасию связаться с мамой и узнать, что беспокоит духа. Здесь медиум погрузилась в непростую историю их семейной жизни.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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