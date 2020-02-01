Анна Седокова опубликовала пикантный снимок с возлюбленным: «Полураздетые и мокрые»
Артистка написала трогательный пост, посвященный своему возлюбленному.
В кадре исполнительница лежит на плече молодого человека и целует его в губы. Скорее всего, селфи пара сделала на отдыхе, расположившись на лежаке возле водоема.
Жизнь каждый день напоминает нам, что у нее свои планы на все. Сегодня есть все, а завтра ничего… И наверное не стоит думать, что все решиться завтра. Ведь завтра может и не быть. Я большая и давно поняла, если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть. А если хорошо, оставаться и не отпускать. Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня,‒ написала Седокова.
Напомним,