Анна Седокова опубликовала пикантный снимок с возлюбленным: «Полураздетые и мокрые»

1 февраля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Анна Седокова опубликовала пикантный снимок с возлюбленным: «Полураздетые и мокрые»
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram

Артистка написала трогательный пост, посвященный своему возлюбленному.

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Певица Анна Седокова поделилась откровенным снимком с бойфрендом Янисом Тиммой в своей соцсети. Знаменитость гордится спортивными успехами баскетболиста и поддерживает его перед важной игрой Химки-ЦСКА.

В кадре исполнительница лежит на плече молодого человека и целует его в губы. Скорее всего, селфи пара сделала на отдыхе, расположившись на лежаке возле водоема.

Жизнь каждый день напоминает нам, что у нее свои планы на все. Сегодня есть все, а завтра ничего… И наверное не стоит думать, что все решиться завтра. Ведь завтра может и не быть. Я большая и давно поняла, если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть. А если хорошо, оставаться и не отпускать. Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня,
 ‒ написала Седокова.

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В комментариях поклонники оставили массу лестных комментариев влюбленной паре, а сам Янис написал: «Я обожаю тебя».

Напомним,

 

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