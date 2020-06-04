Григорий Решетник о реалити Холостячка: Я сумею помочь мужчинам раскрыться на все 100%
Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити Холостячка, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда Крепостной Ксения Мишина.
Как только канал СТБ объявил о запуске нового реалити и рассказал о главной героине, мужчины засыпали Григория личным сообщениями о том, как попасть в проект и где заполнить анкету.
Сразу после пост-шоу ночью мне посыпались личные сообщения и звонки от друзей. Не только из Украины, но и от тех, кто застрял в других странах, – комментирует ведущий. – Писали, как попасть в проект, где заполнять анкету, можно ли по зуму проходить кастинг. Я конечно же всех приветствовал и очень радостно отправлял на сайт телеканала СТБ.
Я рад за наших украинских холостяков – они смелые и проявляют инициативу. И хочу подчеркнуть, что эти мужчины совершенно разных возрастов и профессий.
Также ведущий не скрывает и своего волнения, ведь первый сезон всегда сложный.
Это огромный вызов и для команды, и для меня как ведущего. Но учитывая, мой 10-летний опыт работы на «Холостяке» и личный опыт семейной жизни, я сумею найти правильные слова и помочь мужчинам раскрыться на все 100%. Также как и Ксении разобраться в мужской психологии и тайных характеристиках парней. Ведь мужчина не сразу может показать свои чувства, нужно больше времени, чтобы раскрыться. Хочу, чтобы наша холостячка нашла свою любовь, обрела счастье, чтобы в стране не только холостяков становилось меньше, но и холостячек.
Напомним,