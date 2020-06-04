Григорий Решетник о реалити Холостячка: Я сумею помочь мужчинам раскрыться на все 100%

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити Холостячка, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда Крепостной Ксения Мишина.

Проект только запустили, но он уже привлек огромное внимание публики. Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Ведущим проекта «Холостячка» стал Григорий Решетник, который имеет 10-летний опыт работа на «Холостяке».

Как только канал СТБ объявил о запуске нового реалити и рассказал о главной героине, мужчины засыпали Григория личным сообщениями о том, как попасть в проект и где заполнить анкету.

Сразу после пост-шоу ночью мне посыпались личные сообщения и звонки от друзей. Не только из Украины, но и от тех, кто застрял в других странах, – комментирует ведущий. – Писали, как попасть в проект, где заполнять анкету, можно ли по зуму проходить кастинг. Я конечно же всех приветствовал и очень радостно отправлял на сайт телеканала СТБ.

Холостячка Ксения Мишина / пресс-служба канала СТБ

Гриша невероятно счастлив, что мужчины проявляют такую заинтересованность. И это, конечно, заслуга Ксении Мишиной, которая по истине очаровывает всех мужчин страны, и они с радостью бегут на кастинг.

Я рад за наших украинских холостяков – они смелые и проявляют инициативу. И хочу подчеркнуть, что эти мужчины совершенно разных возрастов и профессий.

Актриса Крепостной Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Также ведущий не скрывает и своего волнения, ведь первый сезон всегда сложный.

Это огромный вызов и для команды, и для меня как ведущего. Но учитывая, мой 10-летний опыт работы на «Холостяке» и личный опыт семейной жизни, я сумею найти правильные слова и помочь мужчинам раскрыться на все 100%. Также как и Ксении разобраться в мужской психологии и тайных характеристиках парней. Ведь мужчина не сразу может показать свои чувства, нужно больше времени, чтобы раскрыться. Хочу, чтобы наша холостячка нашла свою любовь, обрела счастье, чтобы в стране не только холостяков становилось меньше, но и холостячек.

Напомним,