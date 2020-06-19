Красота звезд: Алена Шоптенко поделилась секретами ухода за лицом

Хореограф Алена Шоптенко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала, как ухаживает за лицом.

Хореограф Алена Шоптенко объяснила, что нужно учитывать во время очищения кожи.

«Молочко без воды не работает. Иначе это размазывание грязи по лицу, – сказала Алена Шоптенко во время интервью для канала «Украина». – В очищении кожи обязательно должна присутствовать вода. Причем желательно, чтобы она была теплая, это необходимо для растворения компонентов».

Поэтому хореограф-постановщик всегда выбирает гели для умывания. Именно с помощью данного косметического средства она правильно заботится о коже.

«Гелем для умывания, как и шампунем, нужно пользоваться два раза. То есть сначала смывается вся поверхностная грязь, и только со вторым разом очищается кожа. А правильное очищение – это залог здоровья кожи, – сказала Алена Шоптенко в эфире «Зіркового шляху», который ведет Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая.

также развеяла миф о значимости определенных косметических средств.

«Я подозревала о том, что разделение на дневные и ночные крема – это маркетинговый ход, – сказала Алена Шоптенко в интервью для канала «Украина». – Кожа – это отдельный орган, у которого есть свои потребности. Поэтому я не люблю говорить: «Я пользуюсь таким-то кремом!», ведь не факт, что он вам подойд