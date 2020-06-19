Красота звезд: Алена Шоптенко поделилась секретами ухода за лицом
Хореограф Алена Шоптенко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала, как ухаживает за лицом.
«Молочко без воды не работает. Иначе это размазывание грязи по лицу, – сказала Алена Шоптенко во время интервью для канала «Украина». – В очищении кожи обязательно должна присутствовать вода. Причем желательно, чтобы она была теплая, это необходимо для растворения компонентов».
Поэтому хореограф-постановщик всегда выбирает гели для умывания. Именно с помощью данного косметического средства она правильно заботится о коже.
«Гелем для умывания, как и шампунем, нужно пользоваться два раза. То есть сначала смывается вся поверхностная грязь, и только со вторым разом очищается кожа. А правильное очищение – это залог здоровья кожи, – сказала Алена Шоптенко в эфире «Зіркового шляху», который ведет Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая.
«Я подозревала о том, что разделение на дневные и ночные крема – это маркетинговый ход, – сказала Алена Шоптенко в интервью для канала «Украина». – Кожа – это отдельный орган, у которого есть свои потребности. Поэтому я не люблю говорить: «Я пользуюсь таким-то кремом!», ведь не факт, что он вам подойд