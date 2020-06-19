Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит Запуская в небо
IVONA — певица, автор текстов и музыки, обладательница чарующего голоса презентовала клип на свой летний хит Запуская в небо.
Съёмки клипа проходили в Доминиканской республике на Острове Саона и на горе Редонда. Видео получилось ярким, летним, танцевальным, а красота пейзажей и колорит страны создали незабываемую атмосферу.
Любовь как PLACEBO – убивает страх и дарит людям радость и счастье! – говорит певица о главном посыле видеоклипа.
Текст песни мне написала Ира Эйфория, автор текстов для MBAND, Софии Ротару, Лолиты, Наташи Королевой... А вообще, «Placebo» – это первоночальное название песни. Любовь вдохновляет и окрыляет - непередаваемый эффект! А когда я увидела в Доминикане небесные качели, сразу решила, что песня будет называться «Запуская в небо» и мой новый клип я сниму именно в этом прекрасном и колоритном месте! - дополняет артистка.