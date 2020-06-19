Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит Запуская в небо

19 июня 2020 14:43 Александр Кива
Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит Запуская в небо
Певица IVONA

IVONA — певица, автор текстов и музыки, обладательница чарующего голоса презентовала клип на свой летний хит Запуская в небо.

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Певица IVONA выпустила новый клип под названием "Запуская в небо".  

Съёмки клипа проходили в Доминиканской республике на Острове Саона и на горе Редонда. Видео получилось ярким, летним, танцевальным, а красота пейзажей и колорит страны создали незабываемую атмосферу. 

Любовь как PLACEBO – убивает страх и дарит людям радость и счастье! – говорит певица о главном посыле видеоклипа.

Текст песни мне написала Ира Эйфория, автор текстов для MBAND, Софии Ротару, Лолиты, Наташи Королевой... А вообще, «Placebo» – это первоночальное название песни. Любовь вдохновляет и окрыляет - непередаваемый эффект! А когда я увидела в Доминикане небесные качели, сразу решила, что песня будет называться «Запуская в небо» и мой новый клип я сниму именно в этом прекрасном и колоритном месте! - дополняет артистка.

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Что получилось в итоге, можно увидеть, просмотрев новый клип певица IVONA «Запуская в небо», представленный для просмотра ниже. 

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